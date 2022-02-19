Yeni Malatyaspor-Antalyaspor maçında ilginç olay! Teknik direktör formayı giyip kendisini oyuna aldı
Süper Lig 'in 25. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor-Antalyaspor mücadelesinde ev sahibi takımın teknik sorumlusu Adem Büyük, işler kötü gidince kendisini oyuna dahil etti.
Süper Lig 'in 25. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor - Antalyaspor mücadelisi ilginç bir olaya sahne oldu.
Yeni Malatyaspor teknik sorumsulu Adem Büyük ve Antalyaspor teknik sorumlusu Nuri Şahin aynı zamanda maç kadrosunda da yer alıyordu.
İki teknik adam dilediği taktirde kendilerini oyuna dahi alabiliyorlar.
34 yaşındaki Adem Büyük bu sezon 21 maçta 6 gol atma başarısı göstermişti.
Nuri Şahin ise bu sezon 8 karşılaşmada forma giydi.
Adem Büyük kendisi oyuna aldı
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Adem Büyük, takımı 1-0 gerideyken mücadelenin 55. dakikasında Mustafa Eskihellaç'ın yerine oyuna dahil oldu.