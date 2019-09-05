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Yeni Malatyaspor, Ankaragücü maçıyla çıkışa geçmek istiyor

Yeni Malatyaspor sportif direktörü Ali Ravcı, kurdukları takıma sonuna kadar güvendiklerini belirterek, “Aldığımız oyuncuların kalitesine ve takımımızın oynadığı iyi futbola inanıyoruz.

05 Eylül 2019 Perşembe 12:39
Yeni Malatyaspor, Ankaragücü maçıyla çıkışa geçmek istiyor

Yeni Malatyaspor sportif direktörü Ali Ravcı, kurdukları takıma sonuna kadar güvendiklerini belirterek, “Aldığımız oyuncuların kalitesine ve takımımızın oynadığı iyi futbola inanıyoruz. Haftalar ilerledikçe saygı duyulacak bir konuma geleceğimize hiç şüphemiz yok” dedi.


Takımdaki son durum ve Ankaragücü maçı hazırlıklarıyla ilgili İHA muhabirinin sorularını yanıtlayan Ravcı, camiaya umut verdi.



“Sergilediğimiz oyunun karşılığı 3 puan olmamalıydı”


Ligin ilk 3 haftasında oynadıkları iyi oyunun karşılığının 3 puan olmadığını kaydeden Ravcı, “Aldığımız oyuncuların kalitesine ve takımımızın oynadığı futbola inanıyoruz. Haftalar ilerledikçe saygı duyulacak bir konuma geleceğimize hiç şüphemiz yok. Aslında ligin ilk 3 haftasında sergilediğimiz oyunun karşılığı 3 puan olmamalıydı. Trabzon’da ve Alanya maçının ikinci yarısında saygı duyulacak bir görüntümüz vardı. Ancak özellikle Alanya maçının ilk yarısı bizim için tam bir faciaydı. Bunu bir yol kazası olarak değerlendiriyoruz. Çünkü bu takımın potansiyeli o ilk yarıdaki potansiyel değildi” dedi.



“Ankaragücü karşılaşmasında 3 puanla sahadan ayrılmak istiyoruz”


Ravcı, milli arada hazırlıklarının aralıksız bir şekilde sürdüğünü belirterek, şunları söyledi:


“Milli aranın bize faydalı olacağı kanaatindeyim. Çünkü takımımızda 3 önemli futbolcumuzun sakatlığı söz konusu oldu. Bu futbolcuların iyileşmesi ve takıma yeniden dönmesi bakımından milli ara işimize yaradı diyebilirim. Alanya maçının hemen ertesi günü ara vermeden Alanya maçının hazırlıklarına başladık. Cuma gününden itibaren takımımız 3 günlük izne ayrılacak. İnşallah aradan sonra oynayacağımız ilk maç olan Ankaragücü karşılaşmasında 3 puanla sahadan ayrılmak istiyoruz.”

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 12:39
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