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Spor Yeni Malatyaspor 10 maçtır kazanamıyor
Spor

Yeni Malatyaspor 10 maçtır kazanamıyor

Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Gaziantep ile 2-2 berabere kalan Yeni Malatyaspor'un kazanamama serisi 10 maça yükseldi. Sarı-siyahlılar, ligdeki son 10 maçta sadece 5 puan toplayabildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 13:00:00 -
Yeni Malatyaspor 10 maçtır kazanamıyor

Süper Lig'de dördüncü sezonunu geçiren ve aldığı sonuçlarla inişli çıkışlı bir grafik çizen Yeni Malatyaspor, son haftalarda taraftarını üzüyor.

Ligdeki son galibiyetini 20. haftada Atakaş Hatayspor'a karşı 2-1'lik sonuçla alan Yeni Malatyaspor sonrasında oynadığı 10 maçı da kazanamadı.

Sarı-siyahlılar, Atakaş Hatayspor galibiyetinin ardından oynadığı maçlarda Galatasaray'a (1-0), Trabzonspor'a (2-0), İttifak Holding Konyaspor'a (3-2), Beşiktaş'a (1-0) ve Yukatel Denizlispor'a (3-2) mağlup olurken, Fatih Karagümrük (0-0), Göztepe (2-2), Antalyaspor (1-1), Gençlerbirliği (1-1) ve Gaziantep ile (2-2) berabere kaldı.

Yeni Malatyaspor, söz konusu 10 maçta sadece 5 puan toplayabildi.

Ligde oynadığı 29 maçta 7 galibiyet, 11 beraberlik, 11 mağlubiyeti bulunan ve 32 puan toplayan sarı-siyahlılar, 14'üncü sırada yer aldı.

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