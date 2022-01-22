  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Yeni Malatya - Beşiktaş maçında faciadan dönüldü
Spor

Yeni Malatya - Beşiktaş maçında faciadan dönüldü

Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş arasındaki zorlu mücadele devam ederken stat çatısındaki buzlu kar kütlesi ev sahibi takımın kulübesinin üstüne düştü. O esnada ısınan futbolcunun olmamasıyla tehlike ucuz atlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 16:58:00 -
Yeni Malatya - Beşiktaş maçında faciadan dönüldü

Süper Lig'in 23. haftasında Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş'ın kozlarını paylaştığı karşılaşmada büyük tehlike ucuz atlatıldı. Malatya kulübesine adeta buz kütlesi düştü.

Sakat ve yaralı yok

Karlar kulübenin üst tarafına geldi. Büyük panik yaşandı. O sırada ısınan bir futbolcu yoktu, facia kıl payı atlatıldı. Olayda sakatlanan veya yaralanan kimse bulunmuyor.

Berabere bitti

Beşiktaş maç genelinde üstün oynadığı karşılaşmadan 3 puan alamadı. Siyah-Beyazlılar 61'de Teixeira ile öne geçti. 84'te Adem Büyük penaltıdan skoru tayin etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay