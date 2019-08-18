Yeni Mahalle’de asfalt çalışması Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yeni Mahalle’de asfalt çalışması yapıldı.

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Yeni Mahalle’de asfalt çalışması yapıldı.

Adıyaman Belediyesi ekipleri tarafından Yeni Mahalle’ye bağlı 26222, 26254, 26255 ve 26261 numaralı sokaklarda asfalt serim çalışması gerçekleştirildi.

Belediye yetkilileri çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını belirtirken, asfalt çalışmalarından dolayı mahalle sakinleri Adıyaman Belediyesine teşekkür etti.

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