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Doğuştan görme engelli çiftçinin azmi takdir topluyor!

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Doğuştan görme engelli çiftçinin azmi takdir topluyor!

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde yaşayan görme engelli Yılmaz Çatıklı (35), çiftçilik yapıyor, odun kırıyor, hayatını idame ettirebilecek ihtiyaçlarının hepsini kendi karşılıyor.

#1
Foto - Doğuştan görme engelli çiftçinin azmi takdir topluyor!

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesine bağlı Çatalyazı köyünde yaşayan Yılmaz Çatıklı, doğuştan görme engelli olarak yaşamını sürdürüyor.

#2
Foto - Doğuştan görme engelli çiftçinin azmi takdir topluyor!

KÖYÜNDEKİ TÜM İŞLER ÖĞRENDİ Doğup büyüdüğü köyde, yıllarca uğraşan anne ve babasına yardım eden Çatıklı, görme engeline rağmen köydeki tüm işleri öğrendi.

#3
Foto - Doğuştan görme engelli çiftçinin azmi takdir topluyor!

Geçtiğimiz yıllarda anne ve babasının hayatlarını kaybetmesi sebebiyle yalnız yaşamaya başlayan Çatıklı, azmiyle çiftçiliği bırakmadı.

#4
Foto - Doğuştan görme engelli çiftçinin azmi takdir topluyor!

Siyez ve çeşitli tarımsal ürünler yetiştirerek geçimini sağlayan Çatıklı, köydeki tüm işlerini ise yalnız yapıyor. Çatıklı'nın bu azmi ise kendisini tanıyanlara örnek oluyor.

#5
Foto - Doğuştan görme engelli çiftçinin azmi takdir topluyor!

BOŞ ARAZİDE TRAKTÖR SÜRÜYOR Traktör ve arabalara ayrı bir ilgi duyan Çatıklı, boş zamanlarında evinin yanındaki boş arazide traktör sürüyor.

#6
Foto - Doğuştan görme engelli çiftçinin azmi takdir topluyor!

Kısa mesafeli de olsa, görme engeline rağmen traktör sürüp tekrar evinin önüne park eden Çatıklı, traktörünün temizliğini ve tüm bakımlarını kendi yapıyor.

#7
Foto - Doğuştan görme engelli çiftçinin azmi takdir topluyor!

Köyde yakacak odunlarını baltayla kendisi kıran Çatıklı, günlük yaşantısını ise sosyal medyadaki arkadaşlarıyla paylaşıyor. Çatıklı'ya tarladaki işlerinde köyde yaşayan vatandaşlar da destek veriyor.

#8
Foto - Doğuştan görme engelli çiftçinin azmi takdir topluyor!

"HİÇ KİMSE EVDE OTURMAYLA BİR ŞEY BAŞARAMAZ" Çalışmayı çok sevdiğini söyleyen Çatıklı, "Doğuştan görme engelliyim. Engelliliğin zor tarafları var ama imkansız diye bir şey yok. Hiç kimse evde oturmayla bir şey başaramaz. Yeni doğmuş bir çocuk gibi meraklı olmak zorundasızınız. Aynı zamanda her şeyi öğrenmeye çalışmak lazım. Ben böyle bir yaşantıya devam ediyorum. Bugün bunu yapıyorum ama yarın farklı bir şey yapar mıyım, bilmiyorum." dedi. SOSYAL OLMAYI ÇOK SEVİYOR Lise eğitimini tamamladıktan sonra çok sevdiği köyde çiftçilik yapmaya başladığını dile getiren Çatıklı, "Siyezin başkenti dediğimiz İhsangazi'de köyümüz siyezde bir numara. Zamanında 5 yıllık pilot bölge seçilmişti. Benim 8 yıl Ankara'da halkımızın anlayacağı şekilde, körler okulunda eğitimim oldu. 4 yıl da kaynaştırma eğitimiyle liseyi tamamlamıştım. Üniversiteye açık öğretimle başladım ama devam etmedim. Yapı itibarıyla sıkılmayı fazla seven biri değilim. Serbest, sosyal olmayı daha çok seviyorum. Bu köyde doğdum, bu köyde yaşıyorum. Bu işler her zaman yaptığım, günlük işler. Traktör kullanırım, araba kullanırım. Profesyonel olarak kullanamam ama 3-5 metre ileri gitme, sağa-sola dönme, temizliğini, bakımını seviyorum. Araçlara dair bir fikrim de var. Bunları sürekli yaparım. Odun yaktığımız için sürekli odun kırarım. Kendi çapımda bir şeyler yapmaya çalışıyorum." diye konuştu.

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