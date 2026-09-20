Doğuştan görme engelli çiftçinin azmi takdir topluyor!

"HİÇ KİMSE EVDE OTURMAYLA BİR ŞEY BAŞARAMAZ" Çalışmayı çok sevdiğini söyleyen Çatıklı, "Doğuştan görme engelliyim. Engelliliğin zor tarafları var ama imkansız diye bir şey yok. Hiç kimse evde oturmayla bir şey başaramaz. Yeni doğmuş bir çocuk gibi meraklı olmak zorundasızınız. Aynı zamanda her şeyi öğrenmeye çalışmak lazım. Ben böyle bir yaşantıya devam ediyorum. Bugün bunu yapıyorum ama yarın farklı bir şey yapar mıyım, bilmiyorum." dedi. SOSYAL OLMAYI ÇOK SEVİYOR Lise eğitimini tamamladıktan sonra çok sevdiği köyde çiftçilik yapmaya başladığını dile getiren Çatıklı, "Siyezin başkenti dediğimiz İhsangazi'de köyümüz siyezde bir numara. Zamanında 5 yıllık pilot bölge seçilmişti. Benim 8 yıl Ankara'da halkımızın anlayacağı şekilde, körler okulunda eğitimim oldu. 4 yıl da kaynaştırma eğitimiyle liseyi tamamlamıştım. Üniversiteye açık öğretimle başladım ama devam etmedim. Yapı itibarıyla sıkılmayı fazla seven biri değilim. Serbest, sosyal olmayı daha çok seviyorum. Bu köyde doğdum, bu köyde yaşıyorum. Bu işler her zaman yaptığım, günlük işler. Traktör kullanırım, araba kullanırım. Profesyonel olarak kullanamam ama 3-5 metre ileri gitme, sağa-sola dönme, temizliğini, bakımını seviyorum. Araçlara dair bir fikrim de var. Bunları sürekli yaparım. Odun yaktığımız için sürekli odun kırarım. Kendi çapımda bir şeyler yapmaya çalışıyorum." diye konuştu.