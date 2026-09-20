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Oğuzhan Koç seyircinin yaptığını görünce çılgına döndü: 'Buranın ağası sen misin keko'?

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Oğuzhan Koç seyircinin yaptığını görünce çılgına döndü: 'Buranın ağası sen misin keko'?

Şarkıcı Oğuzhan Koç Edirne'deki konseri sırasında sahnenin önünden sigarasıyla geçen seyirciye tepki gösterdi.

#1
Foto - Oğuzhan Koç seyircinin yaptığını görünce çılgına döndü: 'Buranın ağası sen misin keko'?

Edirne Gastronomi Festivali kapsamında sahne alan ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, konser sırasında önünden sigara içerek geçen bir izleyicisine tepki gösterdi.

#2
Foto - Oğuzhan Koç seyircinin yaptığını görünce çılgına döndü: 'Buranın ağası sen misin keko'?

SİNİRLENDİ ŞARKIYI YARIDA KESTİ Koç, “Bulutlara Esir Olduk” şarkısını seslendirdiği sırada önünden sigara içerek geçen seyirciyi görünce şarkıyı yarıda kesti. İzleyiciye seslenen şarkıcı, “Söndür bakayım onu. Şşt, bir dakika, grili dur! Grili kardeşim, yakışıklım” diyerek sigarasını söndürmesini istedi. Tepkisini sürdüren Koç, “Şuradan dibimden, kol çantasıyla ve böyle sigarayla geçtin ya artist artist. Söndür bakayım sigaranı! Söndür sigaranı” ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Oğuzhan Koç seyircinin yaptığını görünce çılgına döndü: 'Buranın ağası sen misin keko'?

"BURANIN AĞASI SEN MİSİN LAN KEKO?" Seyircinin tavrını saygısızlık olarak değerlendiren Koç, “Buranın ağası sen misin lan keko? Saygın olsun, önümden geçiyorsun. Doğru mu? Kimin torpillisisin sen?” diyerek çıkışını sürdürdü. Protokol bölümünü de işaret eden şarkıcı, “Lan, hadi bana saygın yok, bari protokole olsun” diyerek izleyiciden alanı terk etmesini istedi.

#4
Foto - Oğuzhan Koç seyircinin yaptığını görünce çılgına döndü: 'Buranın ağası sen misin keko'?

TAVRI ELEŞTİRİ TOPLADI O anlar konser alanındaki izleyiciler tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede viral olurken, Koç’un sigara içerek önünden geçen seyirciye tepki göstermesini çoğu kullanıcı tarafından haklı buldu. Ancak bir çok kullanıcı şarkıcının kullandığı üslubun gereğinden fazla sert olduğunu savundu.

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