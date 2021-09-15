  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gervinho idmanlara başladı
Arda Turan ile Berkay Şahin'in davasında kritik karar
8 il için sel uyarısı!
18 yıl aradan sonra
Aktüel Yeni kurulan Türk İhtiyarları Birliği’nden kuruluşunda sürpriz detay
Aktüel

Yeni kurulan Türk İhtiyarları Birliği’nden kuruluşunda sürpriz detay

Azerbaycan'da yeni bir kamu kuruluşu olarak, Türk İhtiyarları Birliği’nin (TAİB) kurulduğu bildirildi. Yeni oluşturulan ve resmi olarak Adalet Bakanlığı'nda kayıtlı olan teşkilat, Türk dünyasıyla ilgili projeleri hayata geçirecek.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 15:15:00 -
Yeni kurulan Türk İhtiyarları Birliği’nden kuruluşunda sürpriz detay

yeniakit.com.tr

Akit’e bilgi veren, Birliğin Kurucusu, Yönetim Kurulu Başkanı ve Misyon Medya Grubu Başkanı Ramin Ahmadov, modern zamanlarda, Türk dünyasının birliğinin tarihsel bir gereklilik olarak ortaya çıktığını ve Türkçe konuşan halklar arasında işbirliğinin genişletmesine, entegrasyon sürecinin hızlandırmasına büyük bir ihtiyaç olduğunu söyledi. Ramin Ahmadov yeni birliğin 15 Eylül'de duyurulmasının tesadüfi olmadığını belirterek, “Bildiğiniz gibi, 103 yıl önce bugün, Kafkas İslam Ordusu'nun yardımıyla Bakü, Ermeni Taşnak ve Bolşevik güçlerinin işgalinden kurtarıldı. Türk İhtiyarlar Birliği'nin kurulduğunu bugün ilan etmemizin gerektiğini düşündük” dedi.

Türkçe konuşan halkların zengin tarihini ve kültürel mirasını tanıtıyorlar

Uzun yıllardır Türk dünyası ile ilgili çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini söyleyen Ramin Ahmadov, bugüne kadar projelerin başkanlığını yaptığı “Türk Dünyası İhtiyarları” gazetesi üzerinden yürütüldüğünü belirterek, Wikipedia'da da yaptıkları çalışmaları anlattı. “Wikipedia’ da Türk dünyasının tanınmış şahsiyetlerinin, Türkçe konuşan halkların zengin tarihini ve kültürel mirasını tanıtmak için de çalışıyoruz. ‘Türk Dünyası Vikipedi'de ‘ projesinde gönüllüler de yer alıyor. Wikipedia bugüne kadar Türk dünyası ile ilgili 300'e yakın makale oluşturdu. Faaliyetlerimizi daha da genişletmek ve Türk dünyasıyla ilgili daha büyük ölçekli projeleri hayata geçirmek için yeni bir organizasyon oluşturmaya karar verdik. Bugüne kadar edindiğimiz tecrübeyi, Türkçe konuşan ülkelerle ilişkiler kurmak, fırsatlarımızı kullanarak faaliyetlerimizi genişletmek için gerektiğini düşündük. Tüm bu çalışmaları daha etkin bir şekilde organize etmek için daha çok büyüklerin, geniş dünya görüşüne sahip aydınların, bilim adamlarının, sanatçıların, şairlerin ve yazarların potansiyelini kullanmayı daha uygun görüyoruz” şeklinde bilgi verdi.

Türk dünyasının önde gelen aydınları ve bilim adamları birliğe dahil edilecek

Yeni kurulan birliğin gelecek planlarına ilişkin bilgi veren Ramin Ahmadov, “Bir sürü planımız var. Önümüzdeki dönemde pandemi durumunun hafifleyeceğini ve planladığımız uluslararası önlemleri hayata geçirebileceğimizi umuyoruz. Yeni oluşturulan teşkilatın yönetim kuruluna sadece ülkemizin değil, Türkçe konuşan ülkelerin tanınmış aydın, bilim insanı ve araştırmacılarını da dahil etmeyi hedefliyoruz. Bu yönde görüşmelerimiz de başladı. Aynı zamanda hem Türkiye'de hem de diğer ülkelerde Türk dünyasının birliği için çalışan kuruluşlarla da ilişkiler kuruyoruz. Ayrıca, Türkçe konuşan ülkelerin medyasıyla da yakından çalışmak niyetindeyiz. Medya ile ilgili özel projelerimiz de olacak” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay