0553 313 94 23

Yeni kurulan fakülte ve yüksekokullar

Üniversite adayları 2019 YKS sonuçlarına göre 23-29 Temmuz tarihleri arasında üniversite tercihlerini yaptı. Binlerce aday şimdi ÖSYM tarafından açıklanacak olan 2019 YKS tercih sonuçlarını meraklı gözlerle beklerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı kararname ile bazı üniversitelere yeni fakülte bazı üniversitelerin bünyesinde ise yüksekokulları kuruldu. Peki Yeni kurulan fakülte ve yüksekokullar hangileri? Yeni veterinerlik fakültesi hangileri? Yeni açılan hukuk fakülteleri 2019 var mı?

02 Ağustos 2019 Cuma 08:58
Yeni kurulan fakülte ve yüksekokullar

Üniversite adayları 2019 YKS sonuçlarına göre 23-29 Temmuz tarihleri arasında üniversite tercihlerini yaptı. Binlerce aday şimdi ÖSYM tarafından açıklanacak olan 2019 YKS tercih sonuçlarını meraklı gözlerle beklerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı kararname ile bazı üniversitelere yeni fakülte bazı üniversitelerin bünyesinde ise yüksekokulları kuruldu. Peki Yeni kurulan fakülte ve yüksekokullar hangileri? Yeni veterinerlik fakültesi hangileri? Yeni açılan hukuk fakülteleri 2019 var mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak İnegöl ilçesinde İnegöl Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesine bağlı olarak Ereğli ilçesinde Veterinerlik Fakültesi kuruldu.

Ardahan Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi, Bingöl Üniversitesine bağlı Kıraat İlmi Enstitüsü, Çankırı Karatekin Üniversitesine bağlı Hukuk Fakültesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'ya bağlı Nanoteknoloji ve Biyoteknoloji Enstitüsü, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine bağlı Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı Hamidiye Yabancı Diller Yüksekokulu kurulması kararlaştırıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 08:58
  1. Ardahan
  2. Nevşehir
  3. İstanbul
  4. Hatay
  5. Çankırı
  6. Bursa
  7. Bingöl
  8. Yeni kurulan fakülte ve yüksekokullar
  9. Yeni kurulan fakülte ve yüksekokullar hangileri?
  10. Yeni veterinerlik fakültesi hangileri?
  11. Yeni açılan hukuk fakülteleri 2019 var mı?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pakistan’da develer kurban için görücüye çıktı
    1. Pakistan’da develer kurban için..
    2. TOKİ konutları başvuruları ne zaman,..
    3. Çocuk çorabından uyuşturucu çıktı
    4. Ders kitabında cinsiyet zırvası
    5. (Özel) İstanbul boğazında nefes kesen..
    6. Erdoğan, 4 Ağustos'ta Bursa Şehir..
    7. Beyin Cerrahı Op. Dr. Demir Anka’da
    8. İSKİ yönetimi istifa etti
    9. Mardin'de operasyon! Gözaltılar var
    10. Kurtar Çakın’ın objektifinden 45’ınci..
    11. Malatya’da ERTV HD yayına geçti
    12. Adana’da drone destekli kenevir..
    13. Bangkok’da art arda patlama
    14. (Özel) Nadir Güllü’den “Bayramda..
    15. Çorum’un saklı cenneti “Gölbel” göleti
    16. Vurgundan önce para çalmış
    17. Edirne'de 67 düzensiz göçmen yakalandı
    18. Kuzey Kore durmuyor
    19. Van’da bodrum yangını
    20. İşadamı Medet Anlı: "Toprak sahibi ile..
    21. Tedavisi tamamlanan Kızıl Şahin doğaya..
    22. Bursa Şehir Hastanesinin resmi açılışı..
    23. Dolar kuru fiyatları son dakika bugün..
    24. SETA raporuyla ilgili Savcılık son..
    25. Elektrik direğinde mahsur kalan kedi..
    26. Küresel piyasalar Trump'ın..
    27. Yaralı Sansar ile Doğan tedavi altına..
    28. Özalp’ta ot yangını
    29. Serbest piyasada döviz fiyatları
    30. Mardin'de FETÖPDY operasyonu: 2..
    Davutoğlu startını Konya’dan veriyor! Davutoğlu'na cevabın ne olacak Konya?
    Davutoğlu startını Konya’dan veriyor! Davutoğlu'na cevabın ne olacak Konya?
    Jülide Sarıeroğlu'ndan AK Parti'de yenilik açıklaması
    Jülide Sarıeroğlu'ndan AK Parti'de yenilik açıklaması
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı!