Üniversite adayları 2019 YKS sonuçlarına göre 23-29 Temmuz tarihleri arasında üniversite tercihlerini yaptı. Binlerce aday şimdi ÖSYM tarafından açıklanacak olan 2019 YKS tercih sonuçlarını meraklı gözlerle beklerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı kararname ile bazı üniversitelere yeni fakülte bazı üniversitelerin bünyesinde ise yüksekokulları kuruldu. Peki Yeni kurulan fakülte ve yüksekokullar hangileri? Yeni veterinerlik fakültesi hangileri? Yeni açılan hukuk fakülteleri 2019 var mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak İnegöl ilçesinde İnegöl Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Necmettin Erbakan Üniversitesine bağlı olarak Ereğli ilçesinde Veterinerlik Fakültesi kuruldu.

Ardahan Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi, Bingöl Üniversitesine bağlı Kıraat İlmi Enstitüsü, Çankırı Karatekin Üniversitesine bağlı Hukuk Fakültesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'ya bağlı Nanoteknoloji ve Biyoteknoloji Enstitüsü, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine bağlı Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı Hamidiye Yabancı Diller Yüksekokulu kurulması kararlaştırıldı.