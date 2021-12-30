Yeni Kurtlar Vadisi'nden son tanıtım! Yalnız Kurt bomba gibi geliyor

Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un üçüncü tanıtımı yayınlandı. ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak dizinin 3. tanıtımına, "Yetim kurtların hayatında aşka yer yoktur!" sözleri damga vurdu.



Deli Yürek, Ekmek Teknesi, Kurtlar Vadisi gibi Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizilerinde imzası bulunan duayen yönetmen Osman Sınav, yeni dizisi Yalnız Kurt'u, seyircisiyle buluşturmaya hazırlanıyor.

Yönetmen koltuğunda M. Çağatay Tosun'un oturduğu, senaryosunu ise Murat Koca ve Alper Erze'nin kaleme aldığı ATV'nin Sinegraf Fim imzalı Yalnız Kurt dizisi, izleyiciler tarafından dört gözle bekleniyor.

Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla Kurtlar Vadisi ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dizileri aratmayacak Yalnız Kurt dizisi, ilk iki tanıtımıyla büyük ses getirmişti.

Başrollerinde Hasan Deniz Yaran, Cihan Ünal ve Damla Colbay gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin merakla beklenen üçüncü tanıtım fragmanı, bugün izleyicisiyle buluştu.

Türkiye'nin yakın geçmişine ışık tutacak olan dizinin 3. tanıtımına, "Yetim kurtların hayatında aşka yer yoktur!" sözleri damga vurdu. Yayınlanan tanıtım, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı. İşte Yalnız Kurt 3. tanıtımı...