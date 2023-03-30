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Siyaset Yeni kriz! Rus istihbaratı, ABD'li ismi gözaltına aldı
Siyaset

Yeni kriz! Rus istihbaratı, ABD'li ismi gözaltına aldı

Yeniakit Publisher
2023-03-30 11:58:00 -
Yeni kriz! Rus istihbaratı, ABD'li ismi gözaltına aldı

Rus istihbaratı, Yekaterinburg şehrinde casusluk şüphesiyle ABD’li gazeteciyi gözaltına aldı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ABD merkezli The Wall Street Journal gazetesinin Amerikan vatandaşı Moskova muhabirinin, Yekaterinburg şehrinde casusluk yaptığı şüphesiyle gözaltına alındığını bildirdi.

Rus istihbaratı FSB’den yapılan açıklamada, The Wall Street Journal gazetesinin Moskova bürosunda muhabir olarak çalışan Evan Gerşkoviç’in, Rusya Dışişleri Bakanlığı nezdinde akreditasyonu bulunduğu hatırlatıldı.

Amerikan hükümeti için casusluk yaptığından şüphelenilen Gerşkoviç’in yasa dışı faaliyetinin engellendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Amerikan tarafından verilen talimatla hareket eden Evan Gerşkoviç'in, Rus askeri-sanayi kompleksindeki işletmelerden birinin faaliyetleri hakkında devlet sırrı oluşturan bilgiler topladığı tespit edildi. Söz konusu yabancı vatandaş, gizli bilgileri elde etmeye çalışırken Yekaterinburg'da gözaltına alındı."

Açıklamada, ABD vatandaşı Gerşkoviç hakkında casusluk suçlamasıyla dava açmak için soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
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