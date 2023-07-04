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Ekonomi Yeni kriz başlıyor! Çin'den dünyayı şoke eden karar
Ekonomi

Yeni kriz başlıyor! Çin'den dünyayı şoke eden karar

Yeniakit Publisher
2023-07-04 12:05:00 -
Yeni kriz başlıyor! Çin'den dünyayı şoke eden karar

Çin, çip ve elektronik yapımında kullanılan galyum ve germanyum metallerinin ihracatını, "ulusal güvenlik ve çıkarları koruma" gerekçesiyle kısıtladı. Dünyadaki galyum üretiminin yaklaşık %94'ünü Çin yapıyor.

Pandemi sonrası dünyaya damgasını vuran çip krizi henüz aşılamamışken Çin'in aldığı yeni karar krizi tekrar tırmandıracak.

Ev aletlerinden araç içi elektronik sistemlere, savunma sanayiinden giyilebilir teknolojilere kadar günümüzde kullanılan tüm elektronik cihazlarda bulunan çipler yarı iletken olarak da adlandırılırlar.

Çip üretimi ABD ve Uzak Doğulu firmaların tekelinde bulunuyor. Ancak Çin hem büyük bir tüketici hem de çiplerin hammaddesinin en büyük üreticisi konumunda.

Dünya üretim artışıyla çip krizini aşmaya çalışırken Çin'in aldığı yeni karar üretimde düşüşlere neden olabilir.

 
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ÇİN İHRACATI KISIYOR

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ulusal güvenlik ve çıkarları korumak için, galyum ve germanyum ile ilişkili malzemelere ihracat kısıtlaması uygulanmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kısıtlama gereği, galyum ve germanyum ihracatından önce ilgili makamlardan onay alınması gerekiyor.

Kısıtlama, 1 Ağustos itibarıyla yürürlükte olacak.

Bu iki elementin en büyük üreticisi olan Çin, dünyadaki galyum üretiminin yüzde 95'ini, germanyum üretiminin ise yüzde 67'sini karşılıyor.

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