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Siyaset Yeni konsere para lazım! İBB’den bir satış kararı daha
Siyaset

Yeni konsere para lazım! İBB’den bir satış kararı daha

Yeniakit Publisher
2024-07-18 11:32:00 -
Yeni konsere para lazım! İBB’den bir satış kararı daha

İstanbul’un menfaatine olacak işlerde fon sorunu yaşadıklarını açıklayan ancak konser, festival gibi ahlaksızlıkların körüklendiği etkinliklere milyonlar akıtan CHP’li İBB, Sarıyer'deki Tarabya Oteli'nin arsasını 398 milyon liraya satışa çıkardı.

Roma gezisi ve konserlere yapılan lüks harcamalarla eleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kaynak bulmak için bir satış kararı daha aldı. Daha önce gece kondu dahil bir çok taşınmazı satışa çıkaran, İGDAŞ'ın halka arzını planlayan İBB, Grand Tarabya Oteli tarafından işgali olan 829 metrekare büyüklüğündeki arsayı 398 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkardı. Metrekaresine 498 bin lira değer biçilen arsa halen Grand Tarabya Oteli tarafından restoran olarak hizmet veriyor.

Ekrem İmamoğlu'nun yönetime geldiği 5 yılda borçları katlanan İBB bir yandan lüks harcamalar yaparken biryandan da kaynak bulmak için taşınmaz satışları yapıyor. 'Altın yumurtlayan tavuk" olarak değerlendirilen İGDAŞ'ın bile halka arzını planlayan İBB'nin taşınmaz satışlarından biri geçtiğimiz Mayıs'ta "İBB'den satılık gecekondu" ifadeleriyle gündem olmuştu. İBB taşınmaz satışlarına bir yenisini daha ekledi.

Denize sıfır konumda olan arazinin değerinin daha yüksek olduğu ileri sürüldü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu kez satışa konu olan adres İstanbul Boğazı'nın sembollerinden Tarabya Oteli'nin sınırlarında kalan işgal arazisi. İBB encümen kararı ile İstanbul Tarabya Mahallesi 1030 Ada, 113 parselde bulunan 829,43 metrekare arsayı ihale usulü satışa çıkardı. 398 milyon 126 bin 400 TL muhammen bedelle satışa çıkarılan arazinin sınırları Tarabya Oteli'nin restoran ve kafe bölümüne denk geliyor. İhale 31 Temmuz 2024'te gerçekleşecek ihalenin teminat bedeli ise 11 milyon 943 bin 792 TL olarak belirlendi. Paha biçilemeyen Tarabya Oteli'nin içinde yer alan işgal arazisinin satış bedelinde metrekaresi 480 bin TL'ye geliyor.

Arazinin satış bedeli 398 milyon TL olarak belirlendi.

İBB AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, CHP yönetiminde belediyenin iflasın eşiğine geldiğini belirterek halka arz kararının bu nedenle alındığını söyledi. Türkyılmaz daha önce de "2014-2019 AK Parti döneminde, borcun bütçeye ortalama oranı %87,20. 2019-2024 CHP döneminde %148,49. Bütçeye göre 2014-2019 AK Parti döneminde %54,57 oranına yatırım yapılırken, 2019-2024 CHP yönetiminde %38'lik bir yatırım yapılmış" sözleri ile borç bilançosunu gündeme getirmişti.

Kaynak: Akşam

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Yorumlar

ORAK ÇEKİÇ

sadece konsere mi?

CHP delegelere satınalma parası

kurultayları varmış ee para ile oluyor bu işler tüm delegeler fırldak ekremi seçin diye satınalınacaklar pkk yada para gerekli ayyaşlarada para gerekli
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