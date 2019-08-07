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Yeni kıyafetler ile uçtular

Türk Hava Yolları (THY) kabin ekipleri, uzun menzilli rotalarda yeni üniformalarını dünden itibaren kullanmaya başladı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:24
Yeni kıyafetler ile uçtular

Türk Hava Yolları (THY) kabin ekipleri, uzun menzilli rotalarda yeni üniformalarını dünden itibaren kullanmaya başladı. THY’nin 85. yılı nedeniyle tasarlattığı, farklı iklimlerdeki uzun menzilli uçuşlarda sıkı testlerden geçirilen, bayrak kırmızısı ve antrasit gri renklerindeki yeni kabin kıyafetleri, 25 bin personel için birebir ölçü alınarak kişiye özel dikildi.

İstanbul Havalimanı THY Kabin Terminali’nde düzenlenen etkinlikte konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, rakipsiz hizmet kalitelerinin en önemli unsurunu oluşturan kabin ekiplerinin şıklığı ve rahatlığının, sektörünün zirvesine yürüyen THY markası açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Aycı, Türk kültüründeki birçok unsurdan izler taşıyan yeni kabin kıyafetleri, ekiplerin zarafeti birleştiğinde, markalarının göklerdeki temsilinin çok daha etkileyici olacağına inandıklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:24
  1. Türk Hava Yolları (THY)
  2. bayrak kırmızısı
  3. uzun menzilli
  4. İstanbul Havalimanı

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