Yeni kısıtlamalar mı geliyor? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle gece yarısı görüştü

Son günlerde yeni tip koronavirüste (Covid-19) vaka sayıları artışa geçti.

27 Ağustos (dün) itibariyle toplam vaka sayısının 263 bin 998 olduğu ülkemizde ölümcül virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 209'a ulaştı.

Bakan Koca 18 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptı

Bu gelişmelerin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptığını sosyal paylaşım platformu Twitter'dan duyurdu

Sağlık müdürleriyle video konferansta bir araya geldiklerini ifade eden Fahrettin Koca, şunları söyledi:

"Bugün 18 ilin sağluk müdürleriyle toplantı yaptık. Sağlık müdürleriyle ayrı ayrı video konferansta bir araya geldik. Salgınla ilgili yeni gelişmeleri, vaka artışının sebepleri ve illerde alınacak tedbirleri ele aldık. Tanı ve tedavide yeni yaklaşımları paylaştık"

27 Ağustos'un koronavirüs verileri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Ağustos'a ait koronavirüs rakamlarını sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre; son 24 saatte 26 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Son bir günde yeni vaka sayısı ise bin 491 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Son dönemde iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan daha az. Aktif hasta sayımızı kontrollü sınırda tutmanın yolu yeni hasta sayısını azaltmak. Bugün için, aktif hastalarımızın sayısını azaltacak en geçerli yol tedbirdir. Sonunda yenilen virüs olacak."