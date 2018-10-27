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Yeni kanunla birlikte trafikte yeni dönem

Trafik cezalarını artıran Karayolları Trafik Kanunu Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

27 Ekim 2018 Cumartesi 07:13
Yeni kanunla birlikte trafikte yeni dönem

Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin bir çok noktasında oluşturduğu uygulama noktasında cezaları uygulamaya başladı. Trafik cezalarını artıran kanunun yürürlüğe girmesinden memnun kalan vatandaşlar, trafikte diğer sürücüler ve yayaların hayatını tehlikeye atanların daha ağır cezalar ödemesini istiyor. Trafik cezalarının caydırıcı özellik taşıması gerektiğini belirten sürücü Kağan Gezen, “Trafikteki insanlarımız duyarsız. Sürücüler kavşaklarda ve yaya yollarında yol vermeye korkuyor. Yayaya yol veriyorsunuz ancak ‘arkadan gelen bize vuracak mı?’ korkusu yaşıyoruz. Yeni kanunla getirilen cezalar bir miktar bunları azaltacaktır ama bence yeteri kadar değil. Trafik cezalarının ağırlaştırılmış olması gerekir” diye konuştu.

Hız aşımına 235 TL

Kanunla, hız sınırlarında “yüzde 10-30” ve “yüzde 30 üzeri” şeklindeki uygulanan iki kademeli yaptırıma “yüzde 50’den fazlası” şeklinde bir yenisi daha eklendi. Söz konusu düzenlemeyle, hız sınırını yüzde 10 ila 30 aşan sürücülere 235 lira, yüzde 30 ile 50 aşanlara 488 lira, yüzde 50’den fazla aşan sürücülere ise bin 2 lira idari para cezası uygulanacak. Trafikte “spin” ve “drift”e 5 bin 10 lira, usulsüz çakar lamba kullananlara bin 2 lira, muayenesiz araçlara uygulanan ceza 235 lira oldu. 

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 07:13
  1. Edirne
  2. hız sınır
  3. trafik
  4. kurallar

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