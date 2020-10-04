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Aktüel Yeni Kaledonya’da bağımsızlık referandumu yapıldı
Aktüel

Yeni Kaledonya’da bağımsızlık referandumu yapıldı

Yerel saatle 18.00’de (TSİ 10.00) sandıklar kapanırken, oy sayma işlemi başladı

Yeniakit Publisher
2020-10-04 12:29:33 -
Yeni Kaledonya’da bağımsızlık referandumu yapıldı

PARİS (AA) - Büyük Okyanus'un güneydoğusunda yer alan, Fransa'ya bağlı özerk Yeni Kaledonya'da halk, bağımsızlık oylaması için 2 yıl sonra yeniden sandık başına gitti.

Yaklaşık 180 bin seçmenin bulunduğu Ada'da seçmenlere, "Yeni Kaledonya'nın egemenliğini kazanarak tam bağımsız olmasını" isteyip istemedikleri soruldu.

Yerel saatle 18.00’de (TSİ 10.00) sandıklar kapanırken, oy sayma işlemi başladı. Sonuçların kısa sürede açıklanması bekleniyor.

Gözlemciler, sayımın ilk başlarında "evet" oylarının çoğunlukta olduğunu belirtiyor.

Resmi dili Fransızca olan Ada'da, yerli halk Kanaklar bağımsızlığı savunurken, büyük bir grup da Fransa’ya bağlı özerk bir yer olarak kalmayı istiyor.

Kasım 2018’de düzenlenen bağımsızlık referandumunda, seçmenlerin yüzde 56,4’ü bağımsızlığı reddetmişti.

Referandumda ayrılık taraftarlarının kazanması durumunda 1977’de Cibuti ve 1980'de Vanuatu’dan sonra Yeni Kaledonya da Fransa’dan bağımsızlığını kazanmış olacak.


- Kanaklar nüfusun yüzde 44’ünü oluşturuyor


Fransa Parlamentosunda iki milletvekili ve iki senatör tarafından temsil edilen Yeni Kaledonya, Fransa’dan her yıl 1,3 milyar avro mali destek alıyor.

Fransa’nın 1853'te ilhak ettiği Yeni Kaledonya, bu tarihten itibaren 1946'ya kadar sömürge bölgesi oldu, 2003'e kadar da Fransa Denizaşırı Bölgeler Topluluğu içerisinde yer aldı. 2003'te gerçekleştirilen anayasa değişikliği sonucu Fransa'ya bağlı özerk bir bölge olarak konumlandırıldı.

Yaklaşık 275 bin nüfuslu ve 18 bin 576 kilometrekare yüzölçümüne sahip Yeni Kaledonya'da yerli halk Kanaklar nüfusun yüzde 44’ünü oluşturuyor.

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