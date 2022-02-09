'Yeni Kadir Şeker vakası' deniliyordu! Tolga Daşkıran beraat edildi
Eskişehir'de eşi ve kızını sokak ortasında bıçaklayan Abdulkadir Ahmadi'ye engel olmaya çalışırken çıkan arbedede onu sırtından bıçakla yaralayan Tolga Daşkıran'ın avukatının yaptığı itiraz kabul edilerek Daşkıran beraat edildi.
Eskişehir'de eşini ve kızını yaralayan kişiyi engellemek isterken bıçaklayarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan genç tutuklandı. Şeker, Konya'da sevgilisini dövdüğünü düşündüğü kişiyi engellemek isterken ölümüne neden olmuş ve 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmıştı. Son dakika haberine göre Daşkıran beraat etti.