Yeni kabinede kimlerin olacağı belli mi? Kabine değişikliği 2021 ne zaman?

AK Parti Genel Başkan yardımcısı Mahir Ünal'dan kabine değişikliği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ünal, yaptığı açıklamada kabinede değişikliklerin olacağını belirtti. Ünal; 2023’e yönelik sadece partiye yönelik değil, ekipte de yeni bir düzenlemeye gidileceğini açıkladı.

Kabine değişikliği 2021 ne zaman?

Kabine değişikliği iddiaları gündemde sıkça aranlar arasında yer alıyor. Dolayısıyla yeni kabinede kimlerin olacağı da merak konusu oldu. Söz konusu iddiaların gerçek olup olmadığı araştırılırken konuya ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, önemli açıklamalarda bulundu.

Parti yönetiminde yeni birimlerin oluşturulacağını belirten Ünal, kongre için HDP'ye davette bulunmadıklarını ifade etti.

Ünal kabine değişikliği iddialarına ilişkin soruya ise değişim konuşulmaya başlayınca kaçınılmaz olarak bir parça değiştiğinde sistemin hepsinde bir hareketlilik olduğunu ve 2023'e yönelik sadece partiye yönelik değil, ekipte de yeni bir düzenlemeye gidileceği şeklinde yanıt verdi.

Yeni kabinede kimlerin olacağı belli mi?

Yeni kabinede kimlerin olacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.