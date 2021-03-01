Yeni Kabine kararları neler? Kabine Toplantısı 1 Mart kararları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz Çarşamba günü yapılan Kabine Toplantısı sonrasında yasakların kaldırılmasıyla ilgili önemli işaretler gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1 Mart'ı işaret etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı'nda yapacağı sunumda, koronavirüs vakalarında son durum, mutasyonlu virüsün yayılması, riskli illerde alınabilecek yeni önlemler ile riskin azaldığı illerde atılabilecek adımları kabine üyelerine anlatacak. Peki, hangi kararlar alındı?

Kabine Toplantısı 1 Mart kararları

Cumhurbaşkanı Erdoğan en son yaptığı açıklamada şöyle konuşmuştu:

"Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını illerde vaka, aşılama ve diğer kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz. İllerimizi vaka, aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz. Biraz daha sabrederek, biraz daha fedakarlık yaparak bu musibeti tehdit olmaktan çıkartabilecek bir yerde duruyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan son dakika canlı yayında konuşuyor. Bugün gerçekleştirilen ve koronavirüs sürecine ilişkin kararların görüşüldüğü Kabine Topkantısı'nın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni kararlar...

1 Mart Kabine Toplantısı kararları

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı düşük ve orta riskli illerde tamamen kaldırılırken yüksek ve çok riskli illerde sokağa çıkma kısıtlaması Pazar günü sürecek.

Kafe, restoran, kıraathaneler çok riskli iller dışında sabah 07.00 - 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile açılacaktır.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı düşük ve orta riskli illerde kaldırılırken yüksek ve çok yüsek riskli illerde devam edecektir.

Nikah merasimlerii düşük ve orta riskli illerde 100 kişiyi diğerlerinde 50 kişiyi geçmemek ve 1 saati açmamak kaydıyla yapılabilecektir.