Yeni iPhone'ların görüntüleri deşifre oldu

Her yıl tanıttığı cihazlarlarla ayrı bir heyecan yaratan Apple’ın bu sene 3 yeni iPhone modeli çıkarması bekleniyor. Bunlardan biri 6.5 inç OLED ekrana sahip iPhone X Plus. Bir diğeri iPhone 8’in yerine gelecek 6.1 inç LCD ekrana sahip bütçeye uygun bir model. Beklenen son cihaz ise iPhone X’in devamı niteliğinde 5.8 inç OLED ekranı olan bir model olacak.

9to5Mac’de yayınlanan bir habere göre sızıntılarıyla ünlü olan Shai Mizrachi, bir video paylaşarak beklenen üç telefondan iki tanesinin tasarımını gözler önüne serdi. Videoda gösterilen modeller ‘iPhone 9’ olması beklenen 6.1’lik model ve 6.5’lık iPhone X Plus.

Telefonların maketleri kılıf üreticilerin sahip olduğu teknik bilgilere göre yapılmış. Bu da gösteriyor kılıf üreticileri, Apple’ın resmi duyurusundan çok önce çalışmalara başlamışlar.Resmi olarak Eylül ayında tanıtılması beklenen modeller, en az 600 dolarlık fiyat etiketine sahip olacak.