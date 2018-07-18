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Yeni iPhone'ların boyutları belirlendi!

Bu yıl piyasaya çıkacak olan yeni iPhone modellerinin sızdırılan ekran panelleri, üç farklı modelin arasındaki boyut farkını gözler önüne seriyor.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 12:46
Yeni iPhone'ların boyutları belirlendi!

Sızıntılar konusunda iyi bir sicile sahip olan Benjamin Geskin, bu sabah 2018 yılında piyasaya çıkacak olan üç iPhone modelinin ekran panellerini yayınladı. Görsel yeni iPhone modellerinin boyut farklarının nasıl olacağı konusunda fikir sahibi olmamızı sağlıyor.

Sızdırılan ekran panellerinden 5.8 inç olanı, yeni nesil bir iPhone X modeli için tasarlanmış gibi duruyor. 6.5 inçlik ikinci panelin ise iPhone X'in büyük ekranlı modelinde kullanılması kuvvetle muhtemel. Üçüncü ve 6.1 inçlik ekran panelinin ise LCD ekrana sahip daha düşük fiyatlı iPhone modelinde kullanılacağı ifade ediliyor

Bunun yanında, LCD ekranlı 6.1 inç büyüklüğündeki iPhone modelinin, OLED ekranlı modellere göre daha kalın çerçevelere sahip olduğunu görüyoruz. Eylül'de tanıtılması beklenen yeni iPhone'larla ilgili sızıntı haberleri geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 12:46
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