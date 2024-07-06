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Dünya Yeni İngiltere Başbakanı Starmer dünya liderleriyle görüştü
Dünya

Yeni İngiltere Başbakanı Starmer dünya liderleriyle görüştü

Yeniakit Publisher
2024-07-06 03:31:00 -
Yeni İngiltere Başbakanı Starmer dünya liderleriyle görüştü

İngiltere'de yeni Başbakan Keir Starmer, görevdeki ilk gününde dünya liderleriyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen gibi isimlerin de aralarında bulunduğu liderler, telefon görüşmesinde Starmer'ı yeni görevinden dolayı tebrik etti.

Biden-Starmer görüşmesinde ikili, ABD-İngiltere ilişkileri, jeopolitik gelişmeler ve Ukrayna'ya destek gibi konuları ele aldı.

İkili, gelecek hafta Washington'da yapılacak NATO zirvesinde bir araya gelme konusunda mutabakata vardı.

Zelenskiy'le görüşmede Starmer, İngiltere'deki hükümet değişikliğinin Ukrayna'ya desteği zayıflatmayacağı sözü verdi.

Starmer, İrlanda Başbakanı Simon Harris'le görüşmede ise ülkedeki hükümet değişikliğinin İngiltere-İrlanda ilişkilerinde yeni bir döneme zemin hazırlaması umudunu dile getirdi.
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İtalyan mevkidaşı Meloni'yle de görüşen Starmer, İtalya'yla İngiltere'nin başta düzensiz göç gibi ortak alanlarda işbirliğinin sürmesi isteğini vurguladı.

Starmer'ın von der Leyen'le yaptığı telefon görüşmesinde iklim değişikliği, bölgesel güvenlik, Ukrayna'ya destek gibi AB ve İngiltere'nin işbirliğini artırabileceği konular ele alındı.

Polonya Başbakanı Donald Tusk'la görüşmede ise iki ülke arasındaki savunma işbirliği ele alındı. Starmer, Avrupa'da Arsenal futbol takımı destekçisi başka bir Başbakan bulunmasından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Starmer ve Kanadalı mevkidaşı Justin Trudeau, yaptıkları görüşmede, Washington'daki NATO zirvesinde bir araya gelme konusunu ele aldı.

İngiltere'de 4 Temmuz'da yapılan genel seçimlerde 650 sandalyeli Avam Kamarası'na 412 milletvekili gönderme başarısı gösteren İşçi Partisi lideri Starmer, Kral 3. Charles'ın verdiği yetkiyle yeni hükümeti kurmuştu.

Kaynak: AA

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