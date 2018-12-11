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"Yeni hükümet için çalışma yapıyoruz"

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, yeni hükümeti kurmaya ilişkin düğümlerin çözülmesi için birtakım çalışmaların olduğunu ifade etti.

11 Aralık 2018 Salı 09:22
"Yeni hükümet için çalışma yapıyoruz"

Lübnan Başbakan Saad el-Hariri başkent Beyrut'un doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile bir araya geldikten sonra basın mensuplarına konuştu.

Cumhurbaşkanı Avn ile yeni hükümeti kurma sürecine ilişkin istişare amaçlı bir görüşme yaptıklarını aktaran Hariri, negatif yaşamaktan hoşlanmadığı ve her zaman pozitif olmak istediğini belirtti.

İnşallah çözümlere kavuşmuş olacağız

Hükümeti kurma sürecine dair çözümlerin olduğuna dikkati çeken Hariri, "Yarın ülkeden ayrılıyorum, döndüğümde Cumhurbaşkanı Avn istişarelerini tamamlamış olacaktır ve inşallah çözümlere kavuşmuş olacağız." diye konuştu.

Hariri'nin Londra'da ekonomiyle ilgili bir kongreye katılacağı belirtildi.

Ülkedeki hükümet kurma çalışmaları

Cumhurbaşkanı Avn, 6 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından Hariri'yi 24 Mayıs'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirmişti ancak siyasi taraflar arasında başta bakanlıkların dağılımı olmak üzere yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede aylardır hükümet kurulamıyor.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah geçen ay, "bağımsız Sünni vekillerin" olmadığı bir hükümete partisinin katılmayacağını bildirmişti.

Hariri ise Hizbullah'ı, hükümetin kurulmasını engellemekle suçlamıştı.

Lübnan'da mayıs ayında yapılan genel seçimlerde Şiilerin çoğunlukta olduğu bölgelerde Şii Emel Hareketi ve Hizbullah'ın desteğini alarak meclise giren 6 Sünni milletvekilinin yeni hükümette temsil edilmesi yönündeki ısrar hükümet kurma çalışmalarını kilitliyor.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 09:22
  1. Hariri
  2. Lübnan

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