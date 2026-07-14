Devlete saldırıp o derneği övmüşlerdi! AHBAP yüzsüzleri

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CHP’lilerin yıllarca hastalıklı Dev- Sol zihniyetine hizmet edip Atatürkçüleri yemeye karar veren İsmail Saymaz, İktidar, liyakatsizlik ve partizanlıktan kaynaklı çürümenin kokusunu bastırmak…. Tahribatı olduğundan az göstermek… Başarısızlığını başarı olarak sunmak için AHBAP’a çökmeyi, Babala TV’yi karartmayı aklından geçiriyor. AHBAP ve Babala TV’nin suçu budur” ifadelerini kullanarak AHBAP'ı öven ve devlet kurumlarını eleştiren açıklamalarda bulunurken İYİ Parti'nin eski Grup Başkanvekili ve şehit ailesine küfür eden Lütfi Türkkan da deprem döneminde yaptığı paylaşımda, "En çok yardımı Ahbap Derneği'nin gönderdiğini düşünüyorum. İnsanımız çok güveniyor ve sağolsunlar bağış yapmakta da hiçbir beis görmüyorlar. Şu ana dek neler gitti bu güzide derneğimizden?" ifadelerini kullanarak deprem sürecinde en fazla yardımın AHBAP tarafından yapıldığını öne sürmüştü.

İŞTE ŞİMDİ HESABINI VERECEK!

CHP Genle Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘gel bakalım Muharrem’ diyerek çağırdığı Muharrem İnce, “AHBAP, Babala, Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'a karşı yönettiğiniz algı operasyonlarını ve linç kampanyasını derhal sonlandırın. İnsanlar canla başla tek bir canı kurtarmak için uğraştı ve hala uğraşıyorlar. Beceriksizliğinizi örtbas etmeye çalışmak yerine işinizi yapın!” diyerek devlet kurumlarını beceriksizlikle itham ederken Fatih Altaylı ise AHBAP’ın kurucusu Haluk Levent’in topladığı paraların hesabını vereceğini belirterek “AHBAP in topladığı her kuruşun hesabı elbette sorulacak. Zaten Haluk Levent yıllardır bu hesabı kimse sormadan kuruş kuruş veriyor. Haluk Levent ten hesap sorulmalı diyenler iktidarların topladıkları trilyonların hesabını vermesini isteyenlere niye kazıyor” ifadelerini kullanmıştı.

İşte o deprem yüzsüzleri



