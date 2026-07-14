Bağış paralarını Ahbap’a yolluyordu… “Pinç Oğuzhan”dan timsah gözyaşları!

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Asrın felaketinde aylarca AHBAP’ın reklamını yapan ve “Bize yolladığınız paralar AHBAP'a gidiyor” diyerek Haluk Levent ile ortak çalıştıklarını söyleyen Oğuzhan Uğur isimli CHP trolü, yandaş medyanın önde gelen isimlerinden Özlem Gürses’e konuşarak günah çıkarmaya kalktı. Deprem sürecinde “baraj patladı” yalanıyla bölgeye gidecek hayati yardımlara mani olan ve devlet karşıtı algı operasyonlarının merkezinde yer alan Uğur, canlı yayında timsah gözyaşları döktü.

“SANKİ AHBAP’A BAĞIŞ İSTEMİŞİZ GİBİ…”

Zamanında milletin dayanışma ruhunu baltalayan ve yardım kuruluşları arasında kasıtlı olarak ikilik çıkaran Uğur, köşeye sıkışınca suçu yine başkalarına atmaya çalıştı.

Kendini sütten çıkmış ak kaşık gibi göstermeye çalışan Uğur, “Şok içindeyiz. Sanki AHBAP'a yardım eden Kızılay'ı, Kızılay'a yardım eden AHBAP'ı yok sayar gibi insanları böldüler. Sanki biz AFAD'a vermeyin AHBAP'a verin demişiz gibi haberler yapıyorlar” diyerek hedef şaşırtmaya yeltendi.

Kirli operasyonlardaki rolünü unutturabileceğini sanan algı mimarının bu çaresiz çırpınışları ve mağdur edebiyatı kamuoyunda hiçbir karşılık bulmadı.

“SEN DE HESABINI VERECEKSİN”

Milletin acısı üzerinden algı operasyonlarına soyunanların maskesi bir kez daha düşerken, depremzedelerin ahı üzerinden yapılan bu çaresiz savunma tiyatrosu vicdanlarda mahkum oldu. Kirli ittifakları ve devlete karşı yürütülen organize karalama kampanyalarını unutturmaya çalışan bu isimlerin, medyadaki “günah çıkarma” seanslarıyla kendilerini aklayamayacakları ve milletin hafızasından bu ihaneti silemeyecekleri bir kez daha tescillenmiş oldu. Sağ duyulu vatandaşlar Oğuzhan Uğur’a, “Ortağın Haluk gibi sen de hesap vereceksin” yorumları yaptılar.