16 yaşındaki Hacer Dadıcı bulundu! Mektup bırakıp kayıplara karışmıştı: Bakın nerede ortaya çıktı
Hatay'ın Kumlu ilçesinde arkasında mektup bırakarak kayıplara karışan 16 yaşındaki Hacer Dadıcı, jandarma ve emniyet ekiplerinin hummalı çalışmasıyla 5 gün sonra Kırıkhan Otogarı’nda İstanbul’a gitmek üzereyken bulundu. Günlerdir evlat acısıyla kıvranan ve kızına sağ salim kavuşan anne Saadet Dadıcı, büyük bir mutluluk yaşadıklarını belirterek arama çalışmalarında emeği geçen tüm ekiplere teşekkür etti.