  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Geleceğin havalimanı açıldı: Uçan taksiler için geri sayım! AK Partili belediye başkanı son yolculuğuna uğurlandı Bu bitkiyi tüketen hastalık yüzü görmüyor! Faydaları saymakla bitmiyor Göklerde dengeleri sarsacak teknoloji: Türkiye HGK-84'ü tamamladı 16 yaşındaki Hacer Dadıcı bulundu! Mektup bırakıp kayıplara karışmıştı: Bakın nerede ortaya çıktı AB'de alarm zilleri çalıyor! Nüfus 2029'dan sonra azalmaya başlayacak İstanbul Üniversitesi Senatosundan kahraman şehitlerimize vefa
Yaşam
10
Yeniakit Publisher
16 yaşındaki Hacer Dadıcı bulundu! Mektup bırakıp kayıplara karışmıştı: Bakın nerede ortaya çıktı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

16 yaşındaki Hacer Dadıcı bulundu! Mektup bırakıp kayıplara karışmıştı: Bakın nerede ortaya çıktı

Hatay'ın Kumlu ilçesinde arkasında mektup bırakarak kayıplara karışan 16 yaşındaki Hacer Dadıcı, jandarma ve emniyet ekiplerinin hummalı çalışmasıyla 5 gün sonra Kırıkhan Otogarı’nda İstanbul’a gitmek üzereyken bulundu. Günlerdir evlat acısıyla kıvranan ve kızına sağ salim kavuşan anne Saadet Dadıcı, büyük bir mutluluk yaşadıklarını belirterek arama çalışmalarında emeği geçen tüm ekiplere teşekkür etti.

#1
Foto - 16 yaşındaki Hacer Dadıcı bulundu! Mektup bırakıp kayıplara karışmıştı: Bakın nerede ortaya çıktı

Hatay’ın Kumlu ilçesinde mektup bırakarak evden ayrılan 16 yaşındaki Hacer Dadıcı, 5 gün sonra İstanbul’a gitmek üzereyken otogarda bulundu. Evden kaçan kızına 5 gün sonra kavuşan anne Dadıcı, kızının görünce sarılıp mutluluktan ağladığını söyledi.

#2
Foto - 16 yaşındaki Hacer Dadıcı bulundu! Mektup bırakıp kayıplara karışmıştı: Bakın nerede ortaya çıktı

Hatay'ın Kumlu ilçesi Akpınar Mahallesi’nde yaşayan 16 yaşındaki Hacer Dadıcı, 9 Temmuz günü saat 23.00 sıralarında ailesinin düğünde olduğu esnada evden ayrıldı. Düğünden dönen baba Ahmet ve anne Saadet Dadıcı, evde Hacer’in olmadığını fark etti. Kızlarına telefonla ulaşamayan Dadıcı ailesi, Hacer’in yazdığı mektubu görünce evden kaçtığını anladı.

#3
Foto - 16 yaşındaki Hacer Dadıcı bulundu! Mektup bırakıp kayıplara karışmıştı: Bakın nerede ortaya çıktı

Evladının hayatından endişe eden ailenin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, Hacer’i bulmak için arama çalışması başlattı.

#4
Foto - 16 yaşındaki Hacer Dadıcı bulundu! Mektup bırakıp kayıplara karışmıştı: Bakın nerede ortaya çıktı

Kumlu İlçe Jandarma ekiplerinin arama çalışmalarının ardından evden kaçan Hacer, 5 gün sonra sağ salim bulundu.

#5
Foto - 16 yaşındaki Hacer Dadıcı bulundu! Mektup bırakıp kayıplara karışmıştı: Bakın nerede ortaya çıktı

Kırıkhan ilçesinde bulundu: Hacer’in Kırıkhan ilçesi otogarında İstanbul’a gitmek üzereyken bulunduğu öğrenildi. Evden kaçan kızına 5 gün sonra kavuşan anne Dadıcı, kızının görünce sarılıp mutluluktan ağladığını söyledi.

#6
Foto - 16 yaşındaki Hacer Dadıcı bulundu! Mektup bırakıp kayıplara karışmıştı: Bakın nerede ortaya çıktı

"Mutluluktan ağlamaya başladım" Kızından haber alamayınca büyük endişe yaşadığını belirten anne Saadet Dadıcı, "Biz misafirlikteydik. Eve döndüğümüzde kızım evde yoktu. Hemen aramaya başladık ancak ulaşamadık. Emniyet ve jandarma ekipleri sağ olsun, yaptıkları çalışmalar sonucunda onu buldu. Hepsine teşekkür ediyorum.

#7
Foto - 16 yaşındaki Hacer Dadıcı bulundu! Mektup bırakıp kayıplara karışmıştı: Bakın nerede ortaya çıktı

Kızım, Kırıkhan Otogarı'nda tek başınayken bulunmuş. Otogar çevresinde otururken fark eden bir vatandaş bize haber verdi. Haberi alır almaz oraya gittik. İnşallah odur diye umut ediyorduk. Çok şükür kızımı bulduk. Onu görünce sarıldım, öptüm ve mutluluktan ağlamaya başladım. Allah bir daha kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Evlat acısı gerçekten çok zor.

#8
Foto - 16 yaşındaki Hacer Dadıcı bulundu! Mektup bırakıp kayıplara karışmıştı: Bakın nerede ortaya çıktı

Bulunduğunda bitkin, aç ve susuzdu. Yemek yiyememişti, bu yüzden oldukça halsiz görünüyordu. Çok şükür şimdi sağlık durumu iyi.

#9
Foto - 16 yaşındaki Hacer Dadıcı bulundu! Mektup bırakıp kayıplara karışmıştı: Bakın nerede ortaya çıktı

Bu süreçte aklımıza her türlü ihtimal geldi. Kötü insanların eline düşmüş olabileceğini, başına kötü bir şey gelmiş olabileceğini düşündük. Allah'a şükür, sağ salim bulundu Bugün sabah uyandığımda üzerimdeki yük kalkmış gibiydi. Günlerdir yaşadığım üzüntü nedeniyle yorgunluğumu bile hissetmiyordum. Kızıma kavuşunca ancak rahatlayabildim" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yolsuzluk soruşturmaları derinleşiyor! 375 kilogram altın ve milyonlarca dolarlık mal varlığına el konuldu
Dünya

Yolsuzluk soruşturmaları derinleşiyor! 375 kilogram altın ve milyonlarca dolarlık mal varlığına el konuldu

Irak'ta gündem yolsuzluk soruşturmaları. Bu kapsamda 375 kilogram altın ve milyonlarca dolarlık mal varlığına el konulduğu bildirildi...
Altın bulup zengin olacaktı! Cesedi bile çıkarılamıyor
Gündem

Altın bulup zengin olacaktı! Cesedi bile çıkarılamıyor

Çorum'da altın aramak için girdiği mağarada hayatını kaybeden İbrahim Arınmış’ın cansız bedeni, 4 gündür çıkarılamıyor. Patlama riskine karş..
Haftalarca linç edilmişti... Deniz Akkaya'nın yıllar önceki Haluk Levent yorumu yine gündem oldu
Gündem

Haftalarca linç edilmişti... Deniz Akkaya'nın yıllar önceki Haluk Levent yorumu yine gündem oldu

Geçmişte Haluk Levent'e "dolandırıcı" diyen ve "Atatürkçüyüm diye Haluk Levent'e para vermek zorunda değilim" çıkışıyla gündem olan Deniz Ak..
Yılmaz Özdil'in Haluk Levent itirafı olay oldu
Gündem

Yılmaz Özdil'in Haluk Levent itirafı olay oldu

Asrın felaketinde bile siyasi ranta soyunan, Hatay’ı her fırsatta kaosa sürüklemek isteyen CHP zihniyetinin maskesi bir kez daha düştü. Son ..
Irkçılık yapıp nefret suçu işlemişti… Tanju Özcan’a skandal bir kararla beraat verildi!
Siyaset

Irkçılık yapıp nefret suçu işlemişti… Tanju Özcan’a skandal bir kararla beraat verildi!

Bolu’da geçici sığınmacılara yönelik uyguladığı 10 kat pahalı su tarifesi, 100 bin liralık nikah ücreti, iş yeri kapatma ve Arapça tabelalar..
Kılıçdaroğlu'ndan Haluk Leven yorumu! Arınma dediğim işte bu
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan Haluk Leven yorumu! Arınma dediğim işte bu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Haluk Levent’in Ahbap Derneği’ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmasına ilişkin konuştu. K..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23