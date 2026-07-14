16 yaşındaki Hacer Dadıcı bulundu! Mektup bırakıp kayıplara karışmıştı: Bakın nerede ortaya çıktı

Kızım, Kırıkhan Otogarı'nda tek başınayken bulunmuş. Otogar çevresinde otururken fark eden bir vatandaş bize haber verdi. Haberi alır almaz oraya gittik. İnşallah odur diye umut ediyorduk. Çok şükür kızımı bulduk. Onu görünce sarıldım, öptüm ve mutluluktan ağlamaya başladım. Allah bir daha kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Evlat acısı gerçekten çok zor.