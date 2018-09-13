Yeni havalimanının ismini ‘dünya’ belirleyecek

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, İstanbul Yeni Havalimanı’nın adı ile ilgili tartışmalara noktayı koydu. Samsunlu, “İsim konusu, yönetim kurulu üyelerimizin dünya genelinde yaptıkları araştırma çalışmaları ve ilgili mercilerle yapılacak değerlendirmeler sonucu alınacak kararla belirlenecek” dedi.

DENEMELER YAPILACAK

Samsunlu, İstanbul Yeni Havalimanı’nda düzenlenen basın toplantısında, Atatürk Havalimanı’nın İstanbul Yeni Havalimanı’na taşınmasına ilişkin Operasyonel Hazırlık ve Havalimanı Taşınması (ORAT) süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. ORAT’ta eğitim sürecinin tamamlandığını ifade eden Samsunlu, “Özellikle ORAT’taki ilk bölüm operasyona hazırlık kısmında çok ciddi ilerleme sağladık. Önümüzdeki bir ay içerisinde 3 büyük deneme yapacağız. 102 farklı konu ve olay üzerinden senaryolarımıza çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

HER ŞEY ‘GERÇEK’ AMA TATBİKAT

Samsunlu, şöyle devam etti: “31 Mayıs tarihinden bu yana yapılan deneme operasyonlarında 46 senaryo denendi. Bu senaryolar; açılış öncesi kalan dönemde bin, 3 bin ve 5 bin kişinin katılımıyla çok farklı olaylar yaşanmış gibi gerçek testler yapılarak denenecek. İlk deneme operasyonunu eylül ayının son haftasında planlıyoruz. Bin sahte yolcu, 2 bin bagaj, operasyonel paydaşlar ve kamu kurumlarına ait yaklaşık 800 personel, 2 adet gerçek uçak (THY), 50 yer hizmet ekipmanı ile gerçekleştirilecek. İkinci deneme operasyonu ekimin ilk haftasında yapılacak. 3 bin sahte yolcu, 6 bin sahte bagaj, operasyonel paydaşlar ve kamu kurumlarına ait yaklaşık bin personel, 3 adet gerçek uçak, 150 yer hizmet ekipmanı ile planlanmakta. Üçüncü deneme operasyonunu ekimin ikinci haftasında yapmayı planlıyoruz. Toplam 5 bin sahte yolcu, 10 bin sahte bagaj, İGA, operasyonel paydaşlar ve kamu kurumlarına ait yaklaşık bin personel, 5 adet gerçek uçak, 200 yer hizmet ekipmanı ile planlanmaktadır.”

“AÇILIŞIN ERTELENMESİYLE İLGİLİ BİR SENARYOM YOK”

Kadri Samsunlu, nihai testin 11 Ekim’de yapılacağını, bu testte fiilen havalimanının her yerinin kullanılacağını ifade etti. Açılışın ertelenmesi ile ilgili bir senaryo olmadığını ifade eden Samsunlu, yeni havalimanının adı ile ilgili ise “İsim konusu, yönetim kurulu üyelerimizin dünya genelinde yaptıkları araştırma çalışmaları ve ilgili mercilerle yapılacak değerlendirmeler sonucu alınacak kararla belirlenecek” ifadesini kullandı.