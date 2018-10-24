Yeni havalimanına bomba isim önerileri! "O sarı öküz benim" diyen Emin Çölaşan meraktan çatladı

İstanbul Yeni Havalimanı 29 Ekim'de açılacak. Dünyanın en büyüğü olma özelliği de bulunan havalimanının ismi de tartışılıyor.

Konuyu gündemine alan Sözcü'de köşe karalayan Emin Çölaşan, "yeni havalimanının adı Said Nursi mi olacak" diye sorarken merakını ise gizlemedi.

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Yeni havalimanının yapılmasındaki memnuniyetsizliğini dile getiren Çölaşan, yeni isimle ilgili şunları yazdı:

Abdülhamid mi, Necip Fazıl mı, Saidi Nursi mi, Alpaslan mı?

"Yenisinin açılması için şimdi önümüzde kaldı sadece altı gün…

İyi de kardeşim, bu yeni yatırımın adı ne olacak?

Eskisi Atatürk idi, bütün dünyada bu isimle tanınır ve bilinirdi.

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Şimdiki ne olacak?

Abdülhamit mi, Necip Fazıl mı, Saidi Nursi mi, Alpaslan mı, kimse bilmiyor.

Belki de kimsenin aklına gelmeyen bir başka gizemli (!) isim olabilir.

Kafalarında mutlaka bir isim var…

Ve o ismi ısrarla gizliyorlar.

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