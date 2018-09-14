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Yeni Havalimanı toplu ulaşım ihalesi iptal edildi

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nce 4 Eylül Salı günü gerçekleştirilen Yeni Havalimanı toplu ulaşım ihalesi iptal edildi.

14 Eylül 2018 Cuma 09:43
Yeni Havalimanı toplu ulaşım ihalesi iptal edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “Bagajlı Lüks Taşımacılık (BLT) Hatlarının” oluşturulması ve taşımacılığın uygun araçlarla karşılanması amacıyla toplu taşıma yapmak üzere 18 hat üzerinde 150 adet otobüsle 10 yıl süreyle hat kiralama işinde “kamu yararı oluşmadığı” gerekçesiyle ihaleye onay vermedi. Beklenen bedel artırımı gerçekleşmediğinden ihalenin iptal edilmesine ve yeniden ihaleye çıkılmasına karar verildiği bildirildi. Bu arada havalimanının hizmete başlayacağı 29 Ekim günü ulaşımda herhangi bir aksamaya sebebiyet verilmeyecek şekilde gerekli tedbirler alındığı belirtildi. Altur - Havaş - Free Turizm Konsorsiyumu, 475 milyon 488 bin lira ile rakibinden 1 milyon 170 bin lira fazla vererek ihaleyi kazanmıştı.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 09:43
  1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
  2. Mevlüt Uysal
  3. 3. havalimanı

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