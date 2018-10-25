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Yeni Havalimanı ile ilgili büyük vurgun! Daha açılmadan hepsini topladılar

Fırsattan istifade etmek isteyen 'uyanık' girişimciler, resmi açılışı 29 Ekim’de yapılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı’nın sosyal medyada paylaşılan "isim tahminleri" ile ilgili alan adlarını (domain) topladı.

25 Ekim 2018 Perşembe 16:40
Yeni Havalimanı ile ilgili büyük vurgun! Daha açılmadan hepsini topladılar

Birçok "uyanık" girişimcinin, ünlü kişi ve markaların adına domain hesapları, sahiplerinden önce alarak, bu yöntemle hatırı sayılır gelir elde ettikleri tahmin ediliyor. Domain adlarının gerçek sahipleriyle, "uyanık" girişimci arasında, domain sahipliği konusunda davalar devam ediyor.

Söz konusu "uyanık" girişimcilerin hedefindeki yeni yer ise İstanbul Yeni Havalimanı oldu.

Resmi açılışı 29 Ekim’de yapılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı’nın açılışına günler kala, dev merkezin adının ne olacağı merak edilirken, "uyanık" girişimciler sosyal medyada paylaşılan isim tahminlerine dayalı alan adlarını toplamaya başladı.

Domain sorgulama portallarındaki verilere göre, özellikle bu yıl İstanbul Yeni Havalimanı ile ilgili isim tahminleri konusunda domain satışlarında patlama yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi açılışta havalimanın ismini açıklaması bekleniyor.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 16:40
  1. İstanbul Yeni Havalimanı
  2. Üçüncü Havalimanı
  3. Domain
  4. Büyük vurgun
  5. Fırsatçılık
  6. Tüm domain'leri topladılar

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