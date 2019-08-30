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Yeni hamle sonrası çıldırdılar! "Türkiye artık kontrolden çıkmış durumda! ABD ve AB'yi takmıyor"

Türkiye'nin Akdeniz'e Oruç Reis sismik araştırma gemisini de göndererek bölgedeki gemi sayısını 4'e çıkarması Yunanistan'ı daha da endişelendirdi. Oruç Reis'in Akdeniz'e yolculuğu Yunan medyasında canlı yayınlara konu oluyor.

30 Ağustos 2019 Cuma 01:10
Yeni hamle sonrası çıldırdılar! "Türkiye artık kontrolden çıkmış durumda! ABD ve AB'yi takmıyor"

Türkiye’nin ilk yerli ve milli sismik araştırma gemisi 86 metre uzunluğundaki MTA Oruç Reis, Mersin’in Taşucu Limanı’na gitmek üzere İstanbul Haydarpaşa Limanı’ndan yola çıkmıştı.

Yunan medyası hop oturup hop kalkıyor

Oruç Reis Gemisi, Fatih ve Yavuz sondaj gemileri ile Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisinin ardından bölgede sismik araştırmalar yapmak üzere Akdeniz’e indi.

Geminin hareketleri Yunanistan tarafından sürekli olarak takip edilirken, Yunan medyası da canlı yayın programlarında Oruç Reis'i ve diğer Türk gemilerini tartışıyor.

"Türkiye artık kontrolden çıkmış durumda! ABD ve AB'yi dikkate almıyorlar"

One Tv canlı yayınında konuyu değerlendiren ve "Türkiye artık kontrolden çıkmış durumda" diyen bir gazeteci, Ankara'nın ABD ve AB'den gelen uyarıları dikkate almadığı gibi, Akdeniz'deki faaliyetlerini daha da arttırdığını söyledi.

Anbean takip ediyorlar

Oruç Reis'in İstanbul'dan Akdeniz'e hareket ettiğini ifade eden Yunan gazeteci, Deniz Trafik Web sitesinden geminin hareketlerini anbean takip ettiklerini belirtti.

"Türk medyası sürekli videolarını yayınlıyor"

Daha önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in, Akdeniz'deki gemi sayısının artırılacağını açıkladığının altını çizen Yunan gazeteci, Türk medyasının da Oruç Reis'in yolculuğunun videolarını sürekli yayınlayarak konuya özel önem verdiğini vurguladı.

Kaynak: Haber7

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 01:10
  1. İstanbul
  2. Mersin
  3. Ankara
  4. Oruç Reis
  5. Yunan medyası
  6. Yunanistan
  7. Doğu Akdeniz

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