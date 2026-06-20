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Gündem Kemalistlerin yol göstereni futbol dersi veriyor! ‘AK Parti olmasaydı gol atardık’
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Kemalistlerin yol göstereni futbol dersi veriyor! ‘AK Parti olmasaydı gol atardık’

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Kemalistlerin yol göstereni futbol dersi veriyor! ‘AK Parti olmasaydı gol atardık’

İslam ve Müslümanlar hakkında yaptığı skandal açıklamalarıyla tanınan sözde İlahiyatçı Cemil Kılıç, şimdi de A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası hezimeti üzerinden saçma sapan ifadeler kullandı. Kılıç sosyal medyada alay konusu oldu.

 yeniakit.com.tr 

Her fırsatta İslamî değerleri hedef alan, kemalist azınlığın “ilahiyatçı” diyerek göklere çıkardığı Cemil Kılıç, bu kez de yeşil sahalara el attı. Kamuoyunda, “Dinsiz din adamı” olarak tanınan Kılıç, Türkiye Millî Futbol Takımı’nın Dünya Kupası’ndaki durumunu akıl almaz bir sığlıkla siyaset malzemesi yapmaya çalışınca her zamanki gibi rezil rüsva oldu.

BAŞARISIZLIĞI AK PARTİ'YE BAĞLADI

 

Daha önce yaptığı İslam dışı açıklamalarla ve millî irade düşmanlığıyla tanınan Kılıç, sosyal medya hesabından paylaştığı absürt mesajda, Türkiye'nin geçmişteki futbol başarısını AK Parti öncesi döneme bağlayarak şu hezeyanlarda bulundu: "AKP'den önce Türkiye Dünya Kupasında 3. olmuştu. AKP geldi, bir gol bile atamadık."

 

Top koşturmakla ülke yönetmeyi, sporcuların sahadaki performansıyla hükümet icraatlarını birbirine karıştıracak kadar gözü dönen kemalist, komik duruma düşmekten kurtulamadı.

SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU

Cemil Kılıç’ın bu akıl dışı paylaşımı, sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Paylaşımın altına çok sayıda yorum yağarken, vatandaşlar sözde ilahiyatçının cahilliğiyle dalga geçti. Kılıç’ı adeta yorum yağmuruna tutan ve adeta alay konusu haline getiren sosyal medya kullanıcıları, şu ironik ve sert cevapları verdi:

 

 

 

 

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