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Ekonomi

Yeni haftada altın fiyatları belli oldu

Gram altın fiyatları düşüşten sonra tekrar yükselişe başladı. Haziran ayının yeni haftasının başlamasıyla piyasadaki son durum merak ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 08:28:00 -
Yeni haftada altın fiyatları belli oldu

Gram altın fiyatı geçtiğimiz günlerde 366 TL'ye kadar düşüşe geçmesinden sonra tekrar yükselmeye başladı. Haziran ayının yeni haftasının başlamasıyla beraber altın piyasasındaki son durumlar gündemde yer alıyor. İşte gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

Yatırımcılar altın fiyatlarındaki son durumu araştırıyorlar. Hediye olarak altın almak isteyenler de gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım ve tam altın fiyatlarının son durumunu merak ediyorlar. Peki 15 Haziran altın fiyatlarında son durum nedir?

ALTIN FİYATLARI-15 HAZİRAN 2020

GRAM ALTIN FİYATI

Alış 378,84 TL Satış 378,96 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış 616,70 TL Satış 623,20 TL

YARIM ALTIN FİYATI

Alış 1.233,40 TL Satış 1.244,90 TL

TAM ALTIN FİYATI

Alış 2.527,50 TL Satış 2.550,80 TL

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