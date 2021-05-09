Yeni haftada altın alacaklar dikkat! 3 analist 'hazır olun' diyerek uyardı

Kitco News’in haftalık anketinin son sonuçlarına göre, altın piyasasındaki duyarlılık Wall Street analistleri ve Main Street yatırımcıları arasında sağlam bir şekilde yükselişe geçtiği için hayal kırıklığı rahatlamaya yol açıyor. Analistlere göre, şimdi altın fiyatı 1.850 doları hedefleyebilir.

Kıymetli metaller piyasasındaki olumlu hava, altın fiyatlarının Şubat ayından bu yana ilk kez ONS’u 1.800 doların üzerine çıkmasıyla dramatik bir şekilde değişti. Birçok analist, altın’ın yapışkan bir direnç noktası olduğu kanıtlanmış 1.800 doların üzerindeki sağlam kırılmasının, piyasada fiyatları 1.850 dolar/ONS’a çıkarabilecek bir ivme oluşturduğunu belirtti.

Altın rallisi, yatırımcıların Nisan ayının tarım dışı maaş bordroları raporunda önemli bir eksikliğin ardından kıymetli metale atlamasıyla Cuma günü başka bir güçlü artış gördü. Rapor, Nisan ayında 266.000 iş oluşturulduğunu gösteriyor. Ancak, fikir birliği tahminlerine göre, ekonomistler yaklaşık 1 milyon iş büyümesi arıyorlardı. Raporlara göre, bu kayıtlardaki istihdam tahminlerinde en büyük ikinci eksiklik.

Analistler: Altın fiyatı 1.830 ila 1.850 dolar arasında yapışkan bir direnç bulabilir

Altın altında bir fitil yakılmış olsa da her şey net değil. Bazı analistler, değerli metalin ONS başına 1.830 ila 1.850 dolar arasında yapışkan bir direnç bulabileceğini belirtiyor. Blue Line Futures başkanı Bill Baruch, Perşembe günü Kitco News’e verdiği röportajda, altın’ın yükselişine rağmen, ONS başına 1.850 doların üzerine çıkmak için önemli bir ivme çekmesi gerektiğini söyledi.

Bu hafta, Kitco News’un altın anketine 16 analist katıldı. Bunlardan 14’ü veya %88’i altın üzerinde yükseliş eğilimi gösterdiğini söyledi. Aynı zamanda iki analist, yani %13’lük kesim önümüzdeki hafta fiyatların düşeceğini söyledi. Bu hafta altın fiyatları için tarafsız oylama yapılmadı. Bu arada, çevrimiçi Main Street anketlerinde toplam 1.485 oy kullanıldı. Bunlardan 1.122 katılımcı veya %76’sı, gelecek hafta altın’ın artmasını bekliyor. 203 kişi veya %14’lük kesim daha düşük seviyeler beklerken, 160 seçmen veya %11’lik kesim tarafsızdı.

Ole Hansen: Altın önemli bir hamle yaptı, ancak hala düşüş trendinde

Özellikle Wall Street analistleri arasında yenilenen yükseliş duygusu, altın fiyatlarının Kasım başından bu yana en iyi haftalık artışlarını görmesiyle ortaya çıktı. Haziran ayı altın vadeli işlemleri, geçen Cuma gününden bu yana %3’ün üzerinde artışla ONS başına 1.836.10 dolardan işlem gördü. Saxo Bank emtia stratejisi başkanı Ole Hansen, hayal kırıklığı oluşturan istihdam verileri nedeniyle, Federal Rezerv’in tahvil satın alma programını yıl sonuna kadar daraltması konusundaki son konuşmaların şimdilik tamamen masadan kalktığını söyledi.

Düşen tahvil getirilerinin bazı yatırımcıları spekülatif short pozisyonlarını kapatmaya zorlaması nedeniyle Ole Hansen, altın fiyatlarının yükselmeye devam edebileceğini de sözlerine ekledi. Altın menzilinden çıkmış olsa da Ole Hansen, altın 1.850 doların üzerine çıkıncaya kadar önemli bir ivme görmeyi beklemediğini söyledi. Bu da önemli bir teknik geri çekilme seviyesini ve 200 günlük hareketli ortalamayı temsil ediyor. Ole Hansen konuya yönelik açıklamalarına şunları ekliyor:

Altın önemli bir hamle yaptı, ancak hala düşüş trendinde. Ancak, bu kırılmaya dayalı olarak altına göre yükseliyorum.

Adrian Day: Altın, sahipsiz kalmaya devam ediyor

Adrian Day Varlık Yönetimi başkanı Adrian Day, altın fiyatları düz bir çizgide yükselmezken, ABD hükümetinin “vahşi harcama” önerilerini zorlamaya devam etmesi nedeniyle piyasanın iyi desteklendiğini söyledi. Adrian Day konuya yönelik açıklamalarına şunları ekliyor:

Altın, sahipsiz kalmaya devam ediyor. Bu nedenle daha fazla yatırımcı pozisyon aldıkça yükselecek.

Darin Newsom: 1.842,90 doların üzerine çıkması durumunda bir sonraki hedef 1.894 dolar!

Darin Newsom Analysis başkanı Darin Newsom, fiyatların ne kadar yükselebileceğine gelince, fiyatların ONS başına 1.842,90 doların üzerine çıkması durumunda bir sonraki hedefinin 1.894 dolar olacağını söyledi.

Bununla birlikte bazı analistler, özellikle ABD ekonomisi COVID-19 salgınından kurtulmaya devam ederken, bazılarının daha yüksek fiyatların bazı satış baskılarını çekmesini beklediğinden, altın fiyatı üzerinde yükseliş göstermiyor.

Marc Chandler: 1.850 dolarlık alan önemli bir direnç noktası!

Bannockburn Global Forex’in genel müdürü Marc Chandler, son anketteki karşıt seslerden biriydi. Marc Chandler, 1.850 dolarlık alanın önemli bir direnç noktası olabileceğini de sözlerine ekledi. Marc Chandler konuya yönelik açıklamalarına şunları ekliyor:

Altta yatan sinyal, ekonominin gerçekten patlama yaşıyor olmasıdır. Bu nedenle, 1.850-55 dolar alanına yaklaştıkça altın rallisini zayıflatmaya çalışacağım.