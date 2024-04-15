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Yaşam Yeni hafta ile birlikte sıcak günler artacak: Resmen genel çağrı yapıldı! O ilgili açıklama...
Yaşam

Yeni hafta ile birlikte sıcak günler artacak: Resmen genel çağrı yapıldı! O ilgili açıklama...

Yeniakit Publisher
2024-04-15 00:24:00 - 2024-04-15 01:11:34
Yeni hafta ile birlikte sıcak günler artacak: Resmen genel çağrı yapıldı! O ilgili açıklama...

Yeni haftada sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika uyarısı yaptı! Hava durumuna ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Bayram tatilinde yağış beklenirken, şimdi ise tam tersi bir durumla karşı karşıyayız.

Hava sıcaklığının salı günü itibarıyla artarak mevsim normallerinin genel olarak 5 ile 10 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Sıcaklıklar Tırmanıyor

Pazartesi gününden itibaren başlayacak olan sıcak hava dalgasıyla birlikte yağışların duracağı ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı bildirildi. Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklıklarının beklenmedik şekilde artacağını belirtti. Özellikle Aydın, Muğla gibi bölgelerde sıcaklıkların 7-8 derece birden yükseleceği öngörülüyor. Bu durumun orman yangınlarına davetiye çıkardığı göz ardı edilmemeli.

Piknikçilere Uyarı

Sıcak hava dalgasını fırsat bilerek pikniğe çıkmayı planlayanlar dikkat! Açık havada yapılan ateşlerin kontrolsüz bırakılması, büyük orman yangınlarına neden olabilir. Meteoroloji uzmanları, piknik yapacak olanları ateş yakarken temkinli olmaları konusunda uyarıyor. Özellikle yangınların hızla yayılma ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.

Önlem Alınmalı

İnsanlar, ani yükselen sıcaklıklara karşı hazırlıklı olmalıdır. Sıcak hava dalgasının getirebileceği olumsuz etkilerden korunmak için gerekli önlemler alınmalıdır. Su tüketimi artırılmalı, açık alanda fazla zaman geçirilmemeli ve güneş koruyucu kullanımına özen gösterilmelidir.

 Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sağanak yağış ve sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.
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Üç büyükşehirde güneşli hava devam edecek

İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklıklarının 26 dereceyi geçmesi bekleniyor.

İstanbul'da perşembe gününe kadar yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Ankara'da da az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı 27 -28 dereceye kadar yükselecek.

İzmir'de de yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığı 28 ya da 29 derece civarında olacak.

Karadeniz bölgesi'nde de perşembeye kadar yağış beklentisi yok.

Yerel yağışların görülebileceği Doğu Anadolu Bölgesi için ise çığ tehlikesi bulunuyor

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