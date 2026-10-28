Demografik dengeler altüst oluyor: Çin’de yaşlı nüfus çocukları geçti

Nüfus artışının 2016'dan bu yana yavaşladığı Çin'de 2022'de ilk kez ülke nüfusu azalmıştı. Doğum oranı 2025'te binde 5,63 ile ulusal kayıtların tutulmaya başlandığı 1949'dan bu yana en düşük seviyeye gerilemişti. Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımında, "çalışma çağında" olarak tanımlanan 16 ila 59 yaşındakiler 851,36 milyonla nüfusun yüzde 60,6'sını, 65 yaş ve üzerindekiler ise 223,65 milyon ile nüfusun yüzde 15,9'unu oluşturuyor.