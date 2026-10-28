  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Putin’den Elon Musk açıklaması: Temas halindeyiz Belçika'da patates kızartması, Türkiye'de ise en çok ekmek kapış kapış gidiyor Kanalizasyon çalışmasında ölüm: Toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti Google, yapay zeka modeli Genie 4'ü tanıttı: Yazdığınız an sanal dünya değişiyor! Nesli tehlike altındaydı! İstanbul’da kayda alındı ‘Tabiatın Kalbi’nde sonbahar güzelliği Demografik dengeler altüst oluyor: Çin’de yaşlı nüfus çocukları geçti Fazla tüketenler varsa bıraksın: Suudi Arabistan'da geri toplatılıyor! Tüketen yandı, sakın tüketmeyin MasterChef jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'dan evi kokutmayan palamut için altın kural! Pişirme formülü
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Demografik dengeler altüst oluyor: Çin’de yaşlı nüfus çocukları geçti

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
AA Giriş Tarihi:

Demografik dengeler altüst oluyor: Çin’de yaşlı nüfus çocukları geçti

Çin’de 65 yaş ve üzerindeki nüfus, ilk kez 14 yaş ve altındaki çocukların sayısını aşarak ülkenin demografik yapısında tarihi bir dönüm noktasına işaret etti.

#1
Foto - Demografik dengeler altüst oluyor: Çin’de yaşlı nüfus çocukları geçti

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun yayımladığı verilere göre, 2025'te 65 yaş ve üstü nüfus 223,65 milyona ulaşırken 14 yaş ve altı çocuk nüfusu 212,76 milyona geriledi.

#2
Foto - Demografik dengeler altüst oluyor: Çin’de yaşlı nüfus çocukları geçti

Ülke nüfusu giderek yaşlanırken çalışan nüfusun bakması gereken yaşlı nüfus oranı çocuk nüfusunu ilk kez geride bıraktı. Bağımlı çocukların çalışan nüfusa oranı 2024'te yüzde 23 iken 2025'te yüzde 22'ye gerilerken, bağımlı yaşlıların oranı 2024'te yüzde 22,8 iken 2025'te yüzde 23,1'e yükseldi. Analistlere göre Çin, nüfusunun giderek yaşlanacağı, çalışma çağındaki nüfusun payının giderek daralacağı uzun vadeli bir demografik değişime girmiş görünüyor.

#3
Foto - Demografik dengeler altüst oluyor: Çin’de yaşlı nüfus çocukları geçti

Nüfus artışının 2016'dan bu yana yavaşladığı Çin'de 2022'de ilk kez ülke nüfusu azalmıştı. Doğum oranı 2025'te binde 5,63 ile ulusal kayıtların tutulmaya başlandığı 1949'dan bu yana en düşük seviyeye gerilemişti. Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımında, "çalışma çağında" olarak tanımlanan 16 ila 59 yaşındakiler 851,36 milyonla nüfusun yüzde 60,6'sını, 65 yaş ve üzerindekiler ise 223,65 milyon ile nüfusun yüzde 15,9'unu oluşturuyor.

#4
Foto - Demografik dengeler altüst oluyor: Çin’de yaşlı nüfus çocukları geçti

TEK ÇOCUK POLİTİKASININ TERK EDİLMESİ KOŞULLARI DEĞİŞTİRMEDİ Çin hükümeti, 1980'lerden itibaren uygulanan "tek çocuk" politikasını terk ederek önce 2016 yılında çocuk sahibi olma sınırını 2'ye çıkarmış, ardından 2021'de ailelerin 3 çocuk sahibi olmasına izin veren yasa değişikliğini kabul etmişti. Aileleri çocuk yapmaya teşvik etmeye yönelik politikalara rağmen ekonomik büyümenin yavaşlaması, yaşam ve çocuk yetiştirme maliyetlerinin artması nedeniyle yeni nesiller çocuk yapma konusunda tereddüt yaşıyor. Nüfus azalmasının, yaşlanmayla birlikte gelecekte Çin'in iş gücü potansiyelinde azalmaya yol açacağı, bunun ekonomiye etkilerinin hissedileceği öngörülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi sona erdi: İstifası kabul edildi! Yerine gelecek isim de belli oldu
Spor

Fenerbahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi sona erdi: İstifası kabul edildi! Yerine gelecek isim de belli oldu

Galatasaray'a 2-1 yenilen Fenerbahçe'de tüm gün sıcak saatler yaşandı. Başkan Aziz Yıldırım kulüp binasındaki toplantının ardından Samandıra..
Çok sıcak saatler yaşanıyor! "Suudi Arabistan Savunma Bakanlığını vurduk"
Dünya

Çok sıcak saatler yaşanıyor! "Suudi Arabistan Savunma Bakanlığını vurduk"

İran tarafından desteklenen Husiler, Suudi Arabistan Savunma Bakanlığını balistik füzeyle hedef aldıklarını öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan işaretini vermişti: Emekli maaşlarına yeni düzenlemenin ayrıntıları netleşmeye başladı!
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan işaretini vermişti: Emekli maaşlarına yeni düzenlemenin ayrıntıları netleşmeye başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ‘Yıl sonuna yetiştirmeye çalışıyoruz’ diyerek milyonlarca emekli heyecanlandıran açıklamasının ardından emekli maaş..
Seçimin yapıldığı İsrail'den flaş haber!
Dünya

Seçimin yapıldığı İsrail'den flaş haber!

Kandan beslenen İsrail'de yapılan genel seçimlerde oy kullanma işlemi sona erdi.

İstanbul'da 4 ilçe belediyesi Yeni Parti'ye geçti
Gündem

İstanbul'da 4 ilçe belediyesi Yeni Parti'ye geçti

İstanbul'da Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Ayşegül Ovalıoğlu ..
Kontrolden çıkan otomobil uçurumdan yuvarlandı!
Yerel

Kontrolden çıkan otomobil uçurumdan yuvarlandı!

Elazığ’ın Sarıbük köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil uçurumdan yuvarlandı. Kazada bir kişi hayatını kaybetti...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23