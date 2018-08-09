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Yeni güç birliği için gerisayım! Devler indirimli konut satışı için buluştu

Türkiye’de gayrimenkul sektöründe lider konumda olan üç STK’nın başkanı ve KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım, Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli ile bir araya gelerek yeni bir kampanya için güç birliği yaptılar.

09 Ağustos 2018 Perşembe 10:09
Yeni güç birliği için gerisayım! Devler indirimli konut satışı için buluştu

MEHMET CANITATLI

Gayrimenkul sektörüne yön veren üç STK’nın başkanı ve KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım dün Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli ile bir araya gelerek sonbaharda yeni bir satış kampanyası için beyin fırtınası yaptılar. Bu yıl ikinci kez gerçekleştirilecek güç birliği kampanyası faiz ve kur baskısına rağmen tüketiciler için birçok avantajı barındıracak.

EYLÜL PLANLANIYOR

Gayrimenkul alanında Türkiye’nin önde gelen STK’larından Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği’nin  (GYODER) Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, İstanbul İnşaatçılar Derneği’nin (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım ve Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği’nin (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, ilkbaharda dernek üyeleriyle güç birliği yaparak gerçekleştirdikleri indirim kampanyasındaki başarılarını vergi ve harç avantajlarının sona ereceği 31 Ekim’den önce tekrarlamak için kolları sıvadı. KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım’ın desteğini de alan üç başkan dün Emlak Konut GYO Genel Müdürlüğü'nde Genel Müdür Hakan Gedikli ve ekibi ile bir araya geldi.

CAZİP SEÇENEKLER

Döviz kurundaki baskı ve faiz artışlarına rağmen vatandaşlara ulaşabilir rakam ve farklı seçeneklerle konut satışını nasıl yapabilecekleri konusunda istişare yapan sektör temsilcileri, eylül ve ekim aylarını kapsayacak 60 günlük bir kampanya modeli üzerinde duruyor. “Birlikten Güç Doğacak, Türkiye Kazanacak” kampanyasında olduğu gibi geniş katılımlı planlanan kampanyanın piyasaya canlılık getirmesi için kafa yoran bu isimler KDV ve tapu indirimini kampanyanın bir parçası olarak görüyor. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hızlı bir şekilde kenetlenerek üç büyük kampanyaya imza atan üç STK ile Emlak Konut GYO ve KİPTAŞ’ın gerçekleştireceği güç birliğinin büyük bir yankı uyandırması bekleniyor.

FİYATLAR ARTMADAN SON FIRSAT

Döviz kurunda yaşanan yükselişle birlikte artan maliyetlerin birçok projeyi etkilediğini ifade eden sektör temsilcileri ise “Bu dönem konut alanlar kazançlı çıkacak. Ev sahibi olmak isteyenler planlanan eylül-ekim fırsatlarını değerlendirmelidir. Çünkü yeni başlayacak projelerde bu fiyatlarla satış yapmak mümkün olmayacak. Kampanyanın vergi ve harç avantajı bitmeden yapılacak olması önemli” mesajını verdi.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 10:09
  1. KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım
  2. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli
  3. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği
  4. Doç. Dr. Feyzullah Yetgin
  5. İstanbul İnşaatçılar Derneği
  6. Nazmi Durbakayım
  7. Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği
  8. Altan Elmas
  9. KİPTAŞ

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