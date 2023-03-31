Yeni görüntüler geldikçe rezil olacak! İP’li Çömez yanlış yere tezgah kurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel atma törenine katıldığı Defne Devlet Hastanesi için sosyal medyada muhalefet tarafından asılsız iddialar ortaya atılarak algı operasyonu yapıldı.

"Temeli atılıp bırakıldı" şeklinde yapılan algı operasyonunun başını ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in rozetini bizzat kendisinin taktığı İYİ Partili Turhan Çömez çekti.

Çömez sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşımda, "Artık göz boyamayı bile beceremiyorlar" ifadelerini kullandı.

Hastaneden açıklama: Çalışmalar hız kesmeden sürüyor

Tüm bu asılsız iddialar devam ederken hastanenin Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Yapımına başlanan Defne Hastanemizin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İP'li Çömez'i rezil eden görüntüler

Sosyal medyadan ise Defne Devlet Hastanesi'nde inşaat çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü gösteren görüntüler gelmeye devam ediyor. Çalışmaların devam ettiğini gösteren görüntülerle İP'li Turhan Çömez rezil olmaya devam ediyor.