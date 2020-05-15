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Siyaset

Yeni görevi sonrası Şamil Tayyar duyurdu: Bayramdan sonra hazır olun

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Şamil Tayyar, takipçilerine ve partisine gönül veren kritik bir uyarı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 17:27:00 -
Yeni görevi sonrası Şamil Tayyar duyurdu: Bayramdan sonra hazır olun

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Şamil Tayyar, partisinin Ramazan Bayramı sonrası sosyal medya konusunda tarihi adımlar atacağını söyledi.

Şamil Tayyar, sosyal medyadaki bazı kesimlerin paylaşımları nedeniyle AK Parti'nin ruhuna zarar verdiğini belirterek bu yönde çalışmalar yapılacağının sinyalini verdi.

Kişisel sosyal medyda hesabından açıklamada bulunan Tayyar, "Sosyal medyada işlenen suçlar, zaten TCK kapsamında. Sorun, ‘bu hesap bana ait değil’ diyenlerin sorumluluktan kurtulabilmesi. Şeffaflık ve hesap verilebilirlik sağlanırsa.. Düşünce/ifade özgürlüğü güvence altına alınır, mağduriyetler giderilir, kimseye operasyon çekilemez" dedi.

"Bayram sonrası hazır olun"

Tayyar, bazı etik kurullara uyulmasının büyük öneme sahip olduğunu belirten Tayyar, "AK Parti’nin enfekte olan sosyal medyaya ilişkin açıkladığı etik kurallar, toplumsal uzlaşı ve ortak siyasi akıl için müzakere önerisidir. Herkes sürece katkı sunarsa, başarabiliriz. Kurallara uyum için yaptırıma ihtiyaç olduğunun da farkındayız. Bayram sonrası hazır olun" ifadelerini kullandı.

"Siyasetin ahlaki ilkelerle bir akıl oluşturması gerekir"

Siyasetin ahlaki ilkelerle oluşturulması gerektiğini söyleyen Tayyar, "Siyaset, ahlakın en az görünür olduğu alanlardandır. Oysa siyasetin ahlaki ilkelerle bir akıl oluşturması gerekir. O sebeple, AK Parti 19 yıl önce erdemliler hareketi olarak kuruldu. Sosyal medyadaki etik çağrı, bu anlayışın izdüşümüdür. Gelin birlikte mücadele edelim." dedi.

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