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Medya

Yeni göreve başlayan isimden Buket Aydın’a eleştiri

Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine göreve başlayan Deniz Bayramoğlu, verdiği röportajda "sunucunun kendisini değil haberi anlattığı bir yapı inşa etmeye çalışacağız" diyerek isim vermeden eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 18:23:00 -
Yeni göreve başlayan isimden Buket Aydın’a eleştiri

Kanal D'de istifa eden Buket Aydın'ın yerine gelen iddialı açıklamalarda bulunan Deniz Bayramoğlu, "Sakin ama iddialı, haber merkezinin ön planda olduğu, sunucunun kendisini değil haberi anlattığı bir yapı inşa etmeye çalışacağız. Gerçek haberi, doğru şekilde almak için adresin Kanal D Ana Haber olduğunu görecekler," dedi.

Bayramoğlu'nun "sunucunun kendisini değil haberi anlattığı bir yapı" sözleriyle Buket Aydın'ı eleştirdiği düşünülüyor.

Hürriyet'ten Hakan Gence'ye konuşan Bayramoğlu, "Muhabirim, haberin içinde aktif şekilde olacağım. Yoksa kendime ihanet etmiş olurum." dedi.

"Kanal D Ana Haber hedefimdi"

Bayramoğlu, "Üniversitede bir öğretmenimin oğluna yıllar önce ‘Kanal D Ana Haber’ hedefimi söylemişim. Gençlik hayalimdi. Gazeteci, sunucu ve ekran yüzü olarak bir kariyer yolu takip ediyorsan gidilebilecek en üst nokta Kanal D Ana Haber. Böyle bir teklifi kabul etmemek insanın kariyerine ihanet olur." diye konuştu.

"Eşiniz Ece Üner’le farklı kanallarda ana haber sunuyorsunuz. Rakip olmak zor mu?" sorusuna Bayramoğlu, "Hiç zor değil. Elbette ikimiz de hem kendi işlerimizin hem de birbirimizin işlerinin iyi olmasını isteriz. Fakat aynı anda her iki kişi reyting sıralamasında en üst sırada olamaz. Ama emin ol, biz bunları özel hayatımızın içine almayacak noktadayız." ifadesini kullandı.

Bayramoğlu, "Eşim dünyevi hırslarını terbiye etmiş biri. Kanal D Ana Haber’i sunacağımın haberini alınca benden çok sevindi. 'Evde medya dedikodusu yapmayız’ desek bize kim inanır! Minik iş dedikoduları yapar, çoğunlukla da ‘Aman’ deyip geçeriz." düşüncesini dile getirdi.

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Yorumlar

M.Kemalin Askeri

Seni de Esini de begenirim Deniz Bey. Ama hepiniz toplansaniz ana haber kusaginda FOX Tv.'nin yarisi kadar rating yapamazsiniz maalesef
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