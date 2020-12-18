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Dünya Yeni gerilim! Rus Mi-35’i ile ABD’nin Apache’si burun buruna
Dünya

Yeni gerilim! Rus Mi-35’i ile ABD’nin Apache’si burun buruna

Suriye’de Rusya ve ABD helikopterleri burun buruna geldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 10:08:00 -
Yeni gerilim! Rus Mi-35’i ile ABD’nin Apache’si burun buruna

Suriye’de daha önce burun buruna gelen Rusya ve ABD askerleri bu kez helikopterlerle karşı karşıya geldi.

Bu hafta sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf, Rus ve ABD askeri helikopterlerinin Suriye semalarında karşı karşıya geldiklerini gösterdi.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta, Suriye'nin kuzey bölgesinde şu anda her iki kuvvetin de faaliyet gösterdiği ABD’nin AH-46 Apache helikopterinin yakınlarında bir Rus Mi-35 helikopteri görüldü.

Fotoğrafın ne zaman çekildiği belli değil; ancak dünya basını fotoğrafın yeni olduğunu belirtti.

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