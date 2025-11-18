  • İSTANBUL
Sağlık

Yeni gelişmeyi açıkladılar! Beyin çipi milyonlarca insanı kurtaracak

MIT araştırmacıları, kana enjekte edilebilen kablosuz mikro implantlarla beyin iltihaplarını ameliyatsız tedavi etmeyi başardı. “Circulatronics” adı verilen bu yöntem, Alzheimer’dan MS’e kadar pek çok nörolojik hastalıkta devrim yaratabilir.

MIT’in öncülük ettiği yeni biyoteknoloji platformu, bugüne kadar ancak riskli beyin ameliyatlarıyla erişilebilen bölgelerin tamamen ameliyatsız şekilde tedavi edilmesinin yolunu açıyor.

Araştırmacılar, kan dolaşımına enjekte edilebilen ve vücudun kendi bağışıklık sistemiyle birleşerek beyindeki hastalıklı bölgelere ilerleyen kablosuz mikro implantlar geliştirdi. Bu yönteme "Circulatronics" adı veriliyor ve geleneksel anlamda bir beyin çipinden çok daha fazlasını ifade ediyor.

 

NÖROLOJİK HASTALIKLARDA DEVRİM YARATABİLECEK SİSTEM

Geliştirilen sistemin temeli, SWED olarak adlandırılan (Sub-cellular Wireless Electronic Devices) son derece küçük kablosuz elektronik parçacıklardan oluşuyor. Bu parçacıklar kana verildikten sonra monosit adı verilen bağışıklık hücreleriyle birleşiyor. Böylece vücudun doğal dolaşım ağını takip ederek beyindeki iltihaplı noktalara kendi kendilerine ulaşıyorlar.

 

Beyinde inflamasyon, Alzheimer, MS, felç ve beyin tümörleri dahil olmak üzere pek çok ağır hastalığın başlangıcında kritik rol oynuyor. SWED implantları hedef dokuya ulaştığında, burada mikro ölçekte elektriksel uyarılar vererek sinir sinyallerinin yeniden çalışmasını hedefleyen bir tedavi mekanizması oluşturuyor. Araştırma ekibi, yöntemin kemirgen deneylerinde başarılı olduğunu ve implantların dışarıdan kablosuz olarak kontrol edilebildiğini belirtiyor.

 

AMELİYATSIZ, DÜŞÜK MALİYETLİ, GÜVENLİ MÜDAHALE

Bugün beynin derin bölgelerine ulaşmak için yüksek riskli operasyonlar gerekiyor. MIT ekibinin geliştirdiği çözüm, aynı alanlara hiçbir cerrahi müdahale olmadan, yalnızca basit bir enjeksiyon yoluyla ulaşılabilmesini sağlayabilir. Üstelik daha düşük maliyet, daha kısa iyileşme süresi ve çok daha düşük komplikasyon riski sunuyor.

 

Teknolojinin klinik denemelerde kullanılabilmesi için en az üç yıl daha gerektiği belirtiliyor. Ancak başarılı olması durumunda nörolojik hastalıkların tedavi yaklaşımı köklü biçimde değişebilir.

BEYİNLE SINIRLI DEĞİL: VÜCUDUN TAMAMINDA KULLANILABİLİR

Çalışmanın baş araştırmacısı Deblina Sarkar, bu teknolojinin sadece beyinle sınırlı olmadığını vurguluyor. Sarkar, gelecekte benzer mikro implantların kalp, bağışıklık sistemi, iç organlar ve hatta tüm vücutta kullanılabileceğini ifade ediyor. Böylece ameliyat gerektiren birçok hastalık, hücresel düzeyde dolaşım yoluyla hedeflenebilir hale gelebilir.

Kaynak: Nature

1
