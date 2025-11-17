  • İSTANBUL
Ekonomi Anadolu yakası yükselişte: İstanbul, 211 bin konut satışıyla zirvede
Ekonomi

Anadolu yakası yükselişte: İstanbul, 211 bin konut satışıyla zirvede

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Anadolu yakası yükselişte: İstanbul, 211 bin konut satışıyla zirvede

TÜİK verilerine göre, bu yılın ocak-ekim döneminde toplam konut satışları 164 bin 306 oldu. Yıllık bazda yüzde 0,5 düşüş görülse de, aylık bazda satışlar yüzde 9 arttı.

2025 yılının ilk 10 aylık döneminde konut satışlarında İstanbul zirveyi kaptırmadı. Megakent 211 bin 873 adetlik satışla toplam içinde yüzde 16,40’lık pay aldı.

İSTANBUL'DA EN ÇOK HANGİ İLÇELER TERCİH EDİLİYOR?

TÜİK ve Endeksa verilerine göre; Ocak-Ekim 2025 döneminde İstanbul’un en çok tercih edilen ilk 10 ilçesi, satış adetleri ve Ekim 2025 itibarıyla ortalama metrekare satış fiyatları şöyle gerçekleşti:

1-Esenyurt: 26 bin 379 adet/ 26 bin 529 TL

2-Başakşehir: 9 bin 712 adet/ 60 bin 409 TL

3-Pendik: 9 bin 712 adet/ 53 bin 111 TL

4-Bahçelievler: 9 bin 450 adet/ 44 bin 740 TL

5-Beylikdüzü: 8 bin 679 adet/ 38 bin 758 TL

6-Kartal: 7 bin 944 adet/ 65 bin 108 TL

7-Kadıköy: 7 bin 927 adet/ 141 bin 699 TL

8-Maltepe: 7 bin 125 adet/ 76 bin 245 TL

9-Ümraniye: 7 bin 44 adet/ 62 bin 175 TL

10-Sancaktepe: 6 bin 809 adet/ 45 bin 722 TL

ANADOLU YAKASI ÖNDE

İstanbul’da en fazla tercih edilen lokasyonlara bakıldığında 6 ilçenin Anadolu Yakasında olduğu dikkat çekiyor. Metrekare fiyatı en ucuz ilçe olan Esenyurt, satışlarda da açık ara birinci sıradaki yerini koruyor. Boğaz hattından uzak olmasına ve satış fiyatı yüksek olmasına rağmen Başakşehir; planlı kentleşme, altyapı yatırımları ve yeni yapı stoku ile en fazla tercih edilen ikinci ilçe konumunda. -İstanbul Anadolu yakasının Marmara Denizi sahilindeki ilçeleri konut alıcılarının öncelikli tercihleri arasında yer alırken; metrekare fiyatı il ortalamasının oldukça üzerinde seyretmesine rağmen Kadıköy, ilk 10’a girmeyi başarıyor.

