Gündem CHP’nin komisyondaki 'İmamoğlu sandığı'na sosyal medyadan olay yorum: Sandık olmamış! Ekrem’e kasa daha yakışırdı
CHP’nin komisyondaki 'İmamoğlu sandığı'na sosyal medyadan olay yorum: Sandık olmamış! Ekrem’e kasa daha yakışırdı

CHP’li yöneticiler ve milletvekilleri, dikkatleri geçen hafta açıklanan 3 bin 900 sayfalık ‘İmamoğlu Suç Örgütü İddianamesi’nden başka yönlere çekmek için sürekli yeni yöntemler deniyor. Son tiyatroyu İçişleri Bakanlığı’nın 2026 bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nunda sahneleyen CHP’li vekiller üzerinde Ekrem İmamoğlu’nun fotoğraflarının bulunduğu sandığı sıralarda dolaştırırken tepki çeken görüntülere sosyal medyadan kapak geldi! Yapılan bir yorumda “Ekrem’e sandıktan çok kasa yakışırdı” ifadeleri okuyanları güldürdü.

Son olarak, İçişleri Bakanlığı 2026 bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nu tiyatro salonuna çeviren CHP’li vekiller, “Yolsuzluk, usulsüzlük, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, irtikap, kişisel verileri yasa dışı yollardan ele geçirme, casusluk” suçlarından tutuklu olarak yargılanan CHP’li eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklu CHP’li belediye başkanlarının fotoğraflarının yer aldığı sandığı, İçişleri Bakanlığı Plan ve Bütçe Komisyonu'na getirdi.

SANDIK OLMAMIŞ

CHP’lilerin Plan ve Bütçe Komisyonu salonunda yaptığı sandıklı şova tepki gösteren vatandaşlar ise sosyal medyadan, “Ekrem’e kasa daha yakıyırdı. Sandık olmamış”, “Yüzsüzlüğün bu kadarı da fazla”, "Hırsızlar aramızda mı dolaşsın?", "Para mı toplayacaksınız", “Sandık da gelecek, o zaman yolsuzlukların ve hırsızlıkların faturasını ödeyeceksiniz” şeklindeki yorumlarla tepkilerini ifade ettiler.

İBB itirafçısı: Nagehan Alçı ile Murat Ongun otel odasında 5-6 saat görüştü… Alçı: 5-6 değil 1-2 saat kaldık! Bilsem asla gitmezdim!

İBB itirafçısı: Nagehan Alçı ile Murat Ongun otel odasında 5-6 saat görüştü… Alçı: 5-6 değil 1-2 saat kaldık! Bilsem asla gitmezdim!

Türklerin kabusu Katarina, Yunanistan’da kriz çıkardı: Biri bu kadını durdursun

Türklerin kabusu Katarina, Yunanistan’da kriz çıkardı: Biri bu kadını durdursun

Almanya’dan bir ‘At yalanı, İsrail öpsün inananı’ kararı daha! Dünya ile eğleniyorlar

Almanya’dan bir ‘At yalanı, İsrail öpsün inananı’ kararı daha! Dünya ile eğleniyorlar

'Amerika ve İsrail’in sonu geliyor!'
'Amerika ve İsrail’in sonu geliyor!'

İslam Başaran Mirat Haber'de yazdı: Tarihin dönüm noktaları genellikle adaletin en çok ihlal edildiği, insan vicdanının en derinden sarsıldı..
AK Parti Milletvekili trafik kazası geçirdi! Ailesi de o araçtaydı
AK Parti Milletvekili trafik kazası geçirdi! Ailesi de o araçtaydı

AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser otomobiliyle trafik kazası geçirdi. Milletvekili Eser, eşi ve çocukları kazayı hafif şekil..
Sokak röportajında vatandaşın verdiği cevap olay oldu "İmamoğlu kim ki dünya lideri Erdoğan’la kıyaslıyorsunuz?"
Sokak röportajında vatandaşın verdiği cevap olay oldu “İmamoğlu kim ki dünya lideri Erdoğan’la kıyaslıyorsunuz?”

Türkiye’nin nabzını tutan bir sokak röportajında vatandaşın verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu. Muhabirin klasik sorusu şuydu: “Erdoğa..
