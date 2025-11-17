CHP’nin komisyondaki 'İmamoğlu sandığı'na sosyal medyadan olay yorum: Sandık olmamış! Ekrem’e kasa daha yakışırdı
CHP’li yöneticiler ve milletvekilleri, dikkatleri geçen hafta açıklanan 3 bin 900 sayfalık ‘İmamoğlu Suç Örgütü İddianamesi’nden başka yönlere çekmek için sürekli yeni yöntemler deniyor. Son tiyatroyu İçişleri Bakanlığı’nın 2026 bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nunda sahneleyen CHP’li vekiller üzerinde Ekrem İmamoğlu’nun fotoğraflarının bulunduğu sandığı sıralarda dolaştırırken tepki çeken görüntülere sosyal medyadan kapak geldi! Yapılan bir yorumda “Ekrem’e sandıktan çok kasa yakışırdı” ifadeleri okuyanları güldürdü.
Son olarak, İçişleri Bakanlığı 2026 bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nu tiyatro salonuna çeviren CHP’li vekiller, “Yolsuzluk, usulsüzlük, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, irtikap, kişisel verileri yasa dışı yollardan ele geçirme, casusluk” suçlarından tutuklu olarak yargılanan CHP’li eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklu CHP’li belediye başkanlarının fotoğraflarının yer aldığı sandığı, İçişleri Bakanlığı Plan ve Bütçe Komisyonu'na getirdi.
SANDIK OLMAMIŞ
CHP’lilerin Plan ve Bütçe Komisyonu salonunda yaptığı sandıklı şova tepki gösteren vatandaşlar ise sosyal medyadan, “Ekrem’e kasa daha yakıyırdı. Sandık olmamış”, “Yüzsüzlüğün bu kadarı da fazla”, "Hırsızlar aramızda mı dolaşsın?", "Para mı toplayacaksınız", “Sandık da gelecek, o zaman yolsuzlukların ve hırsızlıkların faturasını ödeyeceksiniz” şeklindeki yorumlarla tepkilerini ifade ettiler.

