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Yeni Galata Köprüsü bakım çalışması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Yeni Galata Köprüsü’nde baskül köprünün mesnet, kiriş ve kilitlerin yağlanması çalışması yapılacak.

01 Eylül 2018 Cumartesi 17:52
Yeni Galata Köprüsü bakım çalışması

Çalışmaları sebebiyle Yeni Galata Köprüsü 04 Eylül 2018 Salı günü saat 01.30 ile 04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak, deniz trafiğine açılacak.   

Belirtilen tarihte Yeni Galata Köprüsü’nü kullanacak olan araç ve yayaların 01.30-02.30 ve 03.30-04.30 saatleri arasında Atatürk Köprüsü’nü kullanmaları gerekmektedir.

4 Eylül 2018 Salı günü Yeni Galata Köprüsü ve Atatürk Köprüsü UKOME kararı gereği 02.30-03.30 saatleri arasında ise deniz trafiğine açık olacağından, araç ve yaya trafiğinin Haliç Köprüsü üzerinden yapılması gerekmektedir.

KÖPRÜLERİN ARAÇ VE YAYA TRAFİĞİNE KAPALI OLACAĞI SAATLER

Yeni Galata Köprüsü

01.30 – 04.30

Atatürk (Unkapanı) Köprüsü

02.30 – 03.30

Haliç Metro köprüsü

02.30 – 03.30

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 17:52
  1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi

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