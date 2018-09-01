Yeni Galata Köprüsü bakım çalışması

Çalışmaları sebebiyle Yeni Galata Köprüsü 04 Eylül 2018 Salı günü saat 01.30 ile 04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak, deniz trafiğine açılacak.

Belirtilen tarihte Yeni Galata Köprüsü’nü kullanacak olan araç ve yayaların 01.30-02.30 ve 03.30-04.30 saatleri arasında Atatürk Köprüsü’nü kullanmaları gerekmektedir.

4 Eylül 2018 Salı günü Yeni Galata Köprüsü ve Atatürk Köprüsü UKOME kararı gereği 02.30-03.30 saatleri arasında ise deniz trafiğine açık olacağından, araç ve yaya trafiğinin Haliç Köprüsü üzerinden yapılması gerekmektedir.

KÖPRÜLERİN ARAÇ VE YAYA TRAFİĞİNE KAPALI OLACAĞI SAATLER