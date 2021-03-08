Yeni Fikirtepe’nin inşası için geri sayım başladı

Kadıköy ilçesine bağlı Fikirtepe’de yaşanan bazı sorunlar nedeniyle yarım kalan kentsel dönüşüm çalışmalarında yeni bir dönem başlıyor. ‘Yeni Fikirtepe’nin inşası için harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bir imar planı hazırlandı.

Emlak Konut devrede

Askıya çıkarılan plan kapsamında alanda inşaatı yapılmayan, temeli atılmış ama devam etmeyen projelere Emlak Konut GYO el atacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Sezayi Köse, Fikirtepe’nin 2013 yılında riskli alan ilan edildiğini hatırlattı. Köse, bölgede gelinen noktada yapılamayan yahut yarım kalan yapı ve adaların oluştuğunu; Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un talimatlarıyla konuya ilişkin çalışma başlattıklarını söyledi. Fikirtepe için genel bir master planı hazırladıklarını ifade eden Köse, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Planda park alanlarını birleştirip nitelikli, vatandaşların rahat istifade edebileceği donatı alanları oluşturduk. Şehircilik anlamında yaşanabilir bir plan oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Geçen hafta planımız onaylandı. Askı süreci başladı. Bir ay bir askı süreci var ondan sonra uygulama süreçlerine geçmiş olacağız. Vatandaşlarımızın konutlarını tahliye ve yıkım sürecini bitirdiğimiz an tüm proje adasına birinci etap dediğimiz bölgeye inşa faaliyetlerine Emlak Konut GYO’yla girmiş olacağız. İnşaat süreçlerinin de 2023 yılında tamamlanacağını düşünüyorum.”

Proje örnek alınacak

Sezayi Köse, Fikirtepe’de yaklaşık 15 bin konutun üretilmesini planladıklarını dile getirerek, “Şu anda alanda 6 bin civarında bağımsız birim bulunuyor. Bin 300 bina yıkılmamış. Bahar ortasında biz de yıkım süreçlerine girip altyapı ve donatı alanlarıyla, güvenli konutlarla bir bütün proje üretip örnek proje sunmak istiyoruz. Tapu sahibi olan bütün vatandaşlarımızla ilgili çalışmalarımızı da yürütüyoruz. Hak sahibi olan herkesi bu projeye dönüşüme tabii tutuyoruz. İnşallah, vatandaşlarımızı hak kaybına uğratmadan güvenli konutlarına ulaşması sağlanmış olacak” şeklinde konuştu.

Risk tespiti yaptırılmalı

Köse, Kartal’da da vatandaşlarla görüşmelerin devam ettiğine dikkat çekti. Beykoz’da, Ümraniye’de, Güngören’de, Zeytinburnu’nda ve Kâğıthane’de kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini anlatan Köse, “Bağcılar’da da bin 500 civarı konut üretimine ilişkin 3 farklı bölgede görüşmeler ve inşaatı devam eden bölgeler var. Güngören Tozkoparan’da temmuz ayında vatandaşlara konutlarını teslim edeceğiz. Bunun yanında Beyoğlu’nda, Okmeydanı’nda belediyemizle etkin bir çalışma yürütüyoruz” diye konuştu. Sezayi Köse, vatandaşlara “Oturduğunuz binaları güçlendirme konusunda hassasiyet gösterin. Binaların risk tespitini yaptırın” çağrısında bulundu.