  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Yeni evlenen damada çifte şok!
Yerel

Yeni evlenen damada çifte şok!

Şanlıurfa’da iki gün önce evlenen genç adam, düğün takılarını aracında saklarken, gecesi yarısı düğün takılarını sakladığı aracın kendiliğinden yanmasıyla şaşkına döndü. Damat hem arabasından hem de düğün takılarından oldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-13 15:58:00 -
Yeni evlenen damada çifte şok!

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki gün önce dünya evine giren İsmail Polat, yaklaşık 110 bin lira değerindeki düğün takılarını da aracında bıraktı.

Gece geç saatlerde patlama sesi ile uyanan Polat, aracını alevler içinde görünce şaşkına döndü.

Komşularla birlikte alevlere müdahale eden talihsiz adam yangını söndüremeyince itfaiye ekiplerine haber verdi.

Söndürülen yangının ardından araç küle dönerken, inceleme yapan polis ekipleri de kundaklamadan şüphelendi. Ancak yangının kesin çıkış nedeniyle ilgili kesin bir sonuç elde edilemedi.

"Ne olduğunu çözemedim"

Yaklaşık 100 bin lira değerinde ziynet eşyası ile bir miktar parasının küle döndüğünü söyleyen İsmail Polat, “Saat 23.00’da misafirlikten geldim. Saat 03.00 - 04.00 sıralarında bir patlama sesiyle uyandım. Dışarı çıktığımda aracımı alevler içerisinde gördüm. O anda ne yapacağımı şaşırdım. Direkt itfaiyeye haber verdim. İtfaiye söndürdükten sonra memur arkadaşlar geldi. Kimse ile bir husumetim yok. Bu aracın bu hale gelme nedenini halen çözemedim. Yaklaşık 100 bin lira değerinde ziynet eşyalarım vardı. Onlar da araçta bulunuyordu. Bir miktar param vardı. İki günlük evliyim. Yetkililerden yardım istiyorum” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Açık açık söyledi: Halk Türk ordusunu bekliyor!
Gündem

Açık açık söyledi: Halk Türk ordusunu bekliyor!

Cerablus eski Emniyet Müdürü Abdurrezzak Aslan el-Laz, "Münbiç’te, Kobani’de, Surrin’de, Rakka’da hatta Haseke’de işgal altındaki halkın tüm..
Libya’daki toplu mezarlarda çok sayıda kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı
Dünya

Libya’daki toplu mezarlarda çok sayıda kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı

Libya'da Batı destekli darbeci General Hafter’e bağlı güçlerden kurtarılan Terhune kentinde 5 yeni toplu mezar daha bulunurken, söz konusu m..
O ülke bir ilki başardı! 'Türkiye'nin izinden gidiyoruz'
Dünya

O ülke bir ilki başardı! 'Türkiye'nin izinden gidiyoruz'

Uluslararası Para Fonu IMF'nin dış borçlanma tavsiyesini reddeden Cezayir'in tavrı Arap dünyasında büyük yankı uyandırdı. Ülkenin Türkiye'yi..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay