Yeni evlenen damada çifte şok!

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki gün önce dünya evine giren İsmail Polat, yaklaşık 110 bin lira değerindeki düğün takılarını da aracında bıraktı.

Gece geç saatlerde patlama sesi ile uyanan Polat, aracını alevler içinde görünce şaşkına döndü.

Komşularla birlikte alevlere müdahale eden talihsiz adam yangını söndüremeyince itfaiye ekiplerine haber verdi.

Söndürülen yangının ardından araç küle dönerken, inceleme yapan polis ekipleri de kundaklamadan şüphelendi. Ancak yangının kesin çıkış nedeniyle ilgili kesin bir sonuç elde edilemedi.

"Ne olduğunu çözemedim"

Yaklaşık 100 bin lira değerinde ziynet eşyası ile bir miktar parasının küle döndüğünü söyleyen İsmail Polat, “Saat 23.00’da misafirlikten geldim. Saat 03.00 - 04.00 sıralarında bir patlama sesiyle uyandım. Dışarı çıktığımda aracımı alevler içerisinde gördüm. O anda ne yapacağımı şaşırdım. Direkt itfaiyeye haber verdim. İtfaiye söndürdükten sonra memur arkadaşlar geldi. Kimse ile bir husumetim yok. Bu aracın bu hale gelme nedenini halen çözemedim. Yaklaşık 100 bin lira değerinde ziynet eşyalarım vardı. Onlar da araçta bulunuyordu. Bir miktar param vardı. İki günlük evliyim. Yetkililerden yardım istiyorum” dedi.