Yeni evinde gizli geçit buldu, arkasından çıkanlar şok etti
İngiltere'de yaşayan bir adam evini değiştirmek istedi ve yeni bir eve taşındı. Ancak yeni evinde onu bir sürpriz bekliyordu. Evin zemininde gizli bir kapı bulan ve bu kapıyı açan adam gördükleri karşısında şaşkına döndü.
İngiltere'de yaşayan bir adam evini değiştirmek istedi ve yeni bir eve taşındı. Ancak yeni evinde onu bir sürpriz bekliyordu. Evin zemininde gizli bir kapı bulan ve bu kapıyı açan adam gördükleri karşısında şaşkına döndü.
Daniel Carley isimli Reddit kullanıcısı kiraladığı evde bulduğu gizli kapının eski bir zindana çıktığını keşfetti.
Yaşadıklarını sosyal medyadan anlatan genç adamın hikayesi korku filmlerini aratmadı.