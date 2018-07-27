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Yeni ev ve dükkan alanlar dikkat! Tapu harcını geri alabilirsiniz

Kentsel dönüşümle yapılan binalardan daire ya da dükkan alan vatandaşlar, vergi daireleri ya da Gelir İdaresi Başkanlığına gayrimenkulleriyle ilgili temin edecekleri 5 belge ile ödedikleri tapu harçlarını geri alabilecek.

27 Temmuz 2018 Cuma 17:21
Yeni ev ve dükkan alanlar dikkat! Tapu harcını geri alabilirsiniz

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, 25 Temmuz 2014’ten sonra gayrimenkul alan ve satanların, ilk satışlarda geçerli olmak üzere, ödedikleri tapu harcı ücretlerini geri alabileceklerini söyledi. Müteahhitler de aynı şekilde ilk satışlar için yatırdıkları tapu harcını geri alabiliyor.

Hürriyet'te yer alan haberde; Kiraz vatandaşın nasıl bir yol izleyeceğini şöyle anlatıyor;

1- Alım satım işlemi yapıldıktan sonra 30 günlük süre içerisinde ilgili vergi dairesine dilekçe ile başvurup ödeme dekontu, tapu fotokopisi ,riskli yapı muafiyet yazısı, riskli yapı belgesi ve sözleşme (arsa payı karşılığı veya diğer modellerle yapılmışsa o sözleşme) ekleyerek düzeltme talebinde bulunulmalıdır. Alım satım yapıldıktan sonra 30 günlük süre geçtikten sonra başvuru yapılacaksa eğer Gelir İdaresi Başkanlığına şikayet yoluyla başvurulmalıdır. Bu 30 günlük süre içerisinde başvuru Vergi Mahkemesi red eder veya 30 günlük süre geçtikten sonra yapılan Gelir İdaresi başvurusu red edilirse red tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde Vergi Mahkemesine dava açılması gerekmektedir.

2- Vergi Dairesi veya Gelir İdaresi Başkanlığına yapılan başvuru red edildikten sonra 30 günlük süre içerisinde Vergi Mahkemesine dava açılacaktır. Dava dilekçesine ek olarak;

a) Vergi Tahsil Alındısı

b) Tapu Senedi Fotokopisi

c) Riskli Yapı Belgesi

d) Riskli Yapı Muafiyet Belgesi

e) Sözleşme Örneği (Arsa Payı Karşılığı veya başka modellerle yapılmışsa o sözleşme) hazırlanacak ve ilgili Vergi Mahkemesine açılacak davada sunulacaktır. Açılacak olan tüm davalarda geçmişte açılmış ve karara bağlanmış karar örneklerini yani emsalleri sunmak mahkemenin kanaati için önemlidir. Vatandaşlarımız yani tüm tüketiciler ve müteahhitlerin bu imkandan faydalanabilmesi için satış yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl içerisinde bu davayı açmaları gerekmektedir.

Tapu harçları yüzde 2 alıcı yüzde 2 satıcı tarafından ödenir. Ancak yapılan yeni bir düzenlemeyle 31 Ekim 2018 tarihine kadar harçlar yüzde 4’ten yüzde 3’e çekilmişti.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 17:21
  1. tapu harçları
  2. gayrimenkul harçları

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